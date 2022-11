La imaginMetaHack tindrà lloc a l'imaginCafè de Barcelona. Foto: CaixaBank

imagin , la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank , i PlayStation , a través de PlayStation Espanya i PlayStation Talents, han organitzat conjuntament una hackaton per desenvolupar videojocs en la realitat virtual . La imaginMetaHack, que se celebrarà de manera presencial aquest proper dissabte 26 de novembre a l'imaginCafè de Barcelona, té com a principal objectiu fomentar la innovació al sector dels videojocs ia l'univers del metavers.



La competició comptarà amb un total de 20 equips participants que hauran de crear un videojoc a la plataforma Dreams de PlayStation. Un equip especialitzat d'imagin i PlayStation ha seleccionat aquests 20 equips després d'un exhaustiu procés d'avaluació entre els més de 200 inscrits que, durant les darreres setmanes, han presentat la seva candidatura per participar-hi.



Els equips estan formats per concursants de diferents ciutats d'Espanya que, becats per imagin, es desplaçaran a Barcelona per competir a la gran final de la imaginMetaHack aquest proper dissabte. Entre les 11 del matí i les 11 de la nit, els concursants hauran de desenvolupar una proposta original de videojoc a la realitat virtual que desprengui valors afins a imagin i PlayStation, com la innovació i la sostenibilitat. Després de les 12 hores de durada de la hackaton , un jurat compost per quatre experts triarà els guanyadors. L'equip classificat en primera posició rebrà 1.000 euros, una consola PS5 i una subscripció a PS Plus per a cadascun dels integrants.



L'esdeveniment comptarà amb dos DJ que animaran els concursants, dues zones launch i chill per descansar, i servei de càtering. A més, un equip de vuit mentors format per professionals d'imagin i PlayStation resoldrà els dubtes dels participants durant el transcurs de la imaginMetaHack.



A través d'aquesta iniciativa, imagin i PlayStation s'alien per impulsar la innovació, el talent i el desenvolupament de noves idees en entorns immersius. La imaginMetaHack s'emmarca en imaginLAND, el projecte mitjançant el qual imagin duu a terme accions a l'univers del metavers i de la realitat virtual. A més, imagin compta amb un programa propi de continguts i iniciatives en l'àmbit dels videojocs, imaginGames, a través del qual ofereix als imaginers experiències, serveis i productes vinculats al gaming .