Foto: Renfe

Renfe ha licitat el contracte per al subministrament, substitució, instal·lació i manteniment de l’equipament de control d’accés, basat en barreres, en estacions de Rodalies de Catalunya per un import de 5'1 milions d'euros.

Amb aquesta actuació, Renfe renovarà els controls existents per motius d’obsolescència i els instal·larà en aquelles estacions que actualment no disposen de control d’accés i on resulta necessari, sigui per l’increment de viatgers o per tractar-se d’una estació remodelada o de nova construcció.

Els nous equips de control d’accés seran bidireccionals, adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, i disposaran de dispositius de lectors/gravadors de targeta sense contacte, de codis de barres 1D/2D i de la T-Mobilitat, tant a l’entrada com a la sortida.

Aquesta licitació respon a una de les palanques en què es basa el Pla Estratègic de Renfe, com és l’impuls a la transformació digital; i a un dels seus pilars, consistents en situar el client, la seva comoditat i seguretat, al centre de totes les decisions de la companyia.

FINANÇAMENT EUROPEU

El finançament d’aquesta actuació s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència NextGenerationEU.