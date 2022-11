Fotografia dels guardonats amb el Conseller de la Generalitat i el vicepresident de l'ONCE @Catalunyapress

ONCE a Catalunya ha premiat la solidaritat i superació de la societat catalana amb el lliurament de premis dels "Premis solidaris 2022" . El grup social ha guardonat aquest dijous 24 de novembre Amics de la Gent Gran, Diari de la DisCapacitat, Glòria Canals i Sans, Bonpreu Esclat i l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Els premis reconeixen i premien aquelles persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació i administracions que fan una tasca solidària i procuren la inclusió social de tots els ciutadans , la normalització, l'autonomia personal i l'accessibilitat universal. Els premiats destaquen per la seva sensibilitat social, la seva llarga trajectòria i la seva dedicació a favor dels drets socials dels més desafavorits.

La gala 2022, s'ha celebrat a l' Auditori ONCE sota una suau aroma de Cafè, i és que aquesta nova edició parteix sota el lema Cafè Il·lusió.

Carles Campuzano, Conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya @Catalunyapress

Els Premis Solidaris ONCE Catalunya 2022 han estat presidit per Carles Campuzano, Conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i per José Luis Pinto, vicepresident de l'ONCE.

Segons el Conseller: “Darrere de qualsevol progrés, millora o protecció de drets ha estat l'ONCE. No només ven cupons o genera ocupació, és la força dels ciutadans cecs que van decidir agrupar-se i lluitar al costat del gremi de la discapacitat. en valor la vostra feina i sentir-vos orgullosos".

José Luis Pinto, vicepresident de l'ONCE @Catalunyapress

També hi ha intervingut José Luis Pinto, que explica que "es tracta d'empreses, gent i altres entitats que fan les coses diferents i entenen que un món millor és possible, on la solidaritat i la integració són paraules que tots hauríem d'assumir amb naturalitat".



"Tant de bo cada vegada sigui més difícil triar i trobar les entitats que reconèixer en aquest homenatge"

Després d'una original representació sobre un escenari que simula una cafeteria, els premiats han rebut l'obra escultòrica SOLIDARIS , un reconeixement a la seva tasca a favor de la societat.

Ajuntament de Mollet del Vallès

Lliurament del premi a l'Ajuntament de Mollet del Vallès @Catalunyapress

L' Ajuntament de Mollet del Vallès ha estat guardonat pel seu servei social a l' Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès , un organisme autònom local constituït per l'ajuntament, que té per objectiu la promoció i prestació de serveis a les persones amb discapacitat i la seva integració social i laboral.

Segons Ana María Díaz, Quarta tinent d'alcaldessa “Hem de posar en valor aquesta lluita que només té l'objectiu que les persones puguin mostrar les seves capacitats. Volem que aquestes persones puguin tenir una vida digui, que treballin amb il·lusió. Aquest premi ens empeny a continuar treballant per aquest reconeixement”.

Amics de la Gent Gran

Lliurament del premi a la representació d'Amics per la Gent Gran @Catalunyapress

L'associació ha estat guardonada per la tasca social, l' esforç i la dedicació dels seus gairebé 2.000 voluntaris i voluntàries en la lluita de la soledat de la gent per brindar-los suport i proximitat.

Mariona Mayolas, persona gran acompanyada explica que “ens trobem sols, desemparats, vénen Amics de la Gent Gran i ens donen una alegria. Són Molt bona gent. He tingut voluntaris i voluntàries, i espero amb ganes de tornar-los a veure, m'han ensenyat Barcelona, hem anat a museus, hem anat de banda a banda"

"Són angelets que baixen del cel"

Diari de la DisCapacitat

Lliurament del premi a la representació de Diari de la DisCapacitat

És el primer diari digital en català que informa sobre discapacitat, inclusió social i diversitat funcional a Catalunya. Es tracta d'un mitjà independent dirigit a persones amb discapacitat i familiars, institucions, entitats, empreses i la resta d'interlocutors socials relacionats amb l'àmbit. El Diari de la Discapacitat vol contribuir a través dels seus continguts, a projectar i dignificar la imatge del món de la discapacitat a Catalunya, més de mig milió de persones.

Carlos Valdivia, director del diari: “El diari va néixer fa sis anys amb l'objectiu de donar visibilitat a aquest col·lectiu. La informació és poder. Aquest reconeixement ens consolida amb aquesta voluntat de seguir aportant aquest gra de sorra que aportem amb la informació i crear aquesta consciència social per reivindicar els drets de les persones amb discapacitat”.

Glòria Canals i Sans

Lliurament del premi a Glòria Canals @Catalunyapress

És la presidenta d' Aura Fundació i Down Catalunya . Glòria ha dedicat la seva vida a visibilitzar i normalitzar la inclusió a la societat de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. Va ser pionera a Europa en introduir la metodologia "Treball amb Suport", demostrant que les persones amb discapacitat intel·lectual podien fer una feina en un entorn laboral ordinari.

Segons Glòria: "La solidaritat és el nom d´aquest premi. Això vol dir ser conscient de les necessitats dels altres".

Bonpreu Esclat

Lliurament del premi a la representació de Bonpreu Esclat @Catalunyapress

L'empresa de productes alimentaris ofereix una iniciativa inclusiva perquè tothom pugui accedir a comprar en igualtat de condicions. La cadena de supermercats catalana ha instaurat unes "hores tranquil·les" als seus establiments per afavorir la compra de diferents col·lectius que es poden veure afectats per la contaminació lumínica i sonora com podrien ser les persones amb autisme o amb hipersensibilitat sensorial. Ho fan els dissabtes de 3 a 5 de la tarda amb: desconnexió del fil musical i el canal d'àudio, es fan servir la megafonia i es tanquen les pantalles lumíniques. També tenen targetes de client adaptades al sistema braile.

"Les nostres hores tranquil·les són el resultat d'escoltar el client, les seves preocupacions i proporcionar un entorn agradable sense sorolls i contaminació lumínica innecessària", explica Anna Font, directora comercial de Bonpreu Esclat.

Fotografia dels guardonats @Catalunyapress

Els Premis Solidaris ONCE Catalunya se celebren des de l'any 2001. Des d'aleshores, han estat guardonats, entre d'altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Isidre Esteve, Pare Manel i les fundacions de Vicent Ferrer o Pasqual Maragall.