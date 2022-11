Una imatge que es tornarà a veure. Foto: Banc dels Aliments

La 14a edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments farà que es recuperi , aquest divendres 25 i dissabte 26 de novembre, la presencialitat , encara que el més precís és assegurar que aquestes jornades solidàries es duran a terme amb un format mixt, ja que, com en els dos darrers anys, serà possible fer donacions de forma telemàtica.

De fet, la recollida presencial s'allargarà també fins al diumenge 27 als espais comercials que tinguin horari d'obertura aquest dia.

Després de dues edicions d'afectació per culpa de la pandèmia, els dos dies milers de mercats, supermercats i comerços de tot Catalunya rebran els voluntaris que, durant l'horari d'obertura dels establiments, recolliran en grans caixes els aliments que els clients vulguin donar.

L'organització espera que, en total, hi participin com a voluntàries unes 18.000 persones , 14.000 de les quals estaran als establiments de la província de Barcelona (de fet, el Banc dels Aliments va anunciar, dies abans de l'inici del Gran Recapte, que les places de voluntariat per a classificació d'aliments a Barcelona estan completes). Per a l'edició del 2022 s'ha triat com a lema Ajudar plena.

L'objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar la ciutadania de Catalunya sobre la realitat de la pobresa alimentària al nostre entorn, per afavorir la donació d'aliments i, alhora, promoure una col·laboració continuada amb els Bancs d'Aliments al llarg del any.



QUÈ ES DEMANA?

Tot i que el Banc d'Aliments assegura que qualsevol donació és benvinguda per ajudar les persones amb menys recursos , els organitzadors del Gran Recapte prefereixen rebre aliments bàsics i no peribles.

D'aquesta manera, el que més demana és:

- Oli

- Llet

- Pasta

- Ous

- Conserves

- Arròs

- Aliments infantils

Mariona Escoda és una de les escollides per ser imatge de l'edició del 2022. Foto: Banc dels Aliments

MÉS FORMES DE SER SOLIDARI

D'altra banda, per als qui no puguin (o no tinguin temps) fer les donacions de forma presencial, els queda l'opció de ser solidaris a través de donacions online.

Així, entre el divendres 25 de novembre i el dimarts 6 de desembre es podran fer donacions monetàries a les línies de caixa dels establiments ia la web del Gran Recapte.



A més, el Banc dels Aliments també ha habilitat la possibilitat de fer un Bizum (una opció usada massivament actualment) amb l' import que es vol donar al 33596.

LES XIFRES DE 2021

El Gran Recapte 2021 va recaptar, a Catalunya, 3,6 milions d'euros, que es van traduir en aliments gràcies a les més de 8.000 persones voluntàries que van estar presents a més de 3.000 punts de recollida.

L'any 2021, els Bancs d'Aliments de Catalunya van distribuir 33.683.229 quilos d'aliments que, a través de 674 entitats, van fer arribar a 255.413 persones mensualment. Segons IDESCAT, la taxa de pobresa de la població de Catalunya és del 25,9%.