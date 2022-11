25 de novembre se celebra el Dia Internacional de l´Eliminació de la Violència contra la Dona / Freepik

Aquest 25 de novembre se celebra el Dia Internacional de l´Eliminació de la Violència contra la Dona. Lamentablement, la violència està lluny de ser eradicada a la nostra societat, i no és difícil arribar a aquesta conclusió si tenim en compte les notícies que surten diàriament als mitjans de comunicació en què les dones són les principals víctimes.

La violència sobre el gènere femení es pot exercir des de molts àmbits, i el laboral n'és un. El Parlament Europeu assenyalava que més del 75% de les treballadores van patir algun tipus de violència a les empreses durant el 2021. Això es tradueix que 7 de cada 10 dones de la Unió Europea van haver de patir violència en l'àmbit laboral.

Per tractar aquest tema, CatalunyaPress ha parlat amb Mireia del Pozo , la presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa (CEDE) . Aquesta entitat se centra a "donar solucions davant de problemàtiques reals que existeixen", a més d'oferir formació des de la perspectiva de gènere i de diversitat, explicava la presidenta. "Nosaltres posem en contacte dones que han patit violència de gènere amb entitats perquè es puguin reinserir laboralment", afirma orgullosa.

Un dels elements que ha provocat aquest auge de violència en l'àmbit laboral va ser el teletreball , instal·lat sobretot arran de la pandèmia per la Covid-19. Això pot semblar contradictori, ja que en estar més lluny és quan s'hauria d'haver reduït més. Tot i això, el resultat va ser el contrari. "Afortunadament, les empreses tenen vies i canals perquè la persona que sent que rep aquests maltractaments ho pugui denunciar. El problema és que aquestes situacions es produeixen amb el superior immediat", sobretot per via telemàtica.

Alguns d'aquests tipus de violència fan referència a abús de poder, desigualtat als llocs de responsabilitat, comentaris de caràcter sexual o improcedent per part d'algun company de feina... Aquests solen donar-se normalment en reunions entre dues persones, i el problema moltes vegades és que per denunciar-ho cal gravar-ho, cosa que necessita avís i permís previ per poder procedir.

Quan parlem de dones, també cal tornar la vista cap a aquelles que pateixen algun tipus de discapacitat o diversitat funcional . "Qualsevol tipus de discriminació s'acarnissa més amb les dones, i dins aquest gènere, en les dones d'edat més avançada o d'edat més jove, o bé amb les persones que pateixen algun tipus de discapacitat", certificava Del Pozo, i afegia que “les persones discapacitades són més propenses a rebre diferents tipus de violència ”.

El problema de la dada oferida és que no se sap del cert si és aquesta o pot ser fins i tot més gran a causa del desconeixement de les dones sobre certs tipus de violència. Mireia Del Pozo equipara la violència a l'àmbit laboral a la violència psicològica. " La seva identificació es fa al cap d'un temps que es produeixi perquè s'ha d'exercir de forma reiterada. Per tant, identificar-ho costa, i encara no sap fer-ho tothom", explica la màxima responsable de la CEDE.

Aquesta no és l'única xifra que denuncia el Parlament Europeu , ja que afirma que una de cada tres dones de la Unió Europea ha experimentat violència física i/o sexual. "Hi ha un gran increment de violències sexuals en edat primerenca", lamenta la presidenta de la CEDE.