S'espera mal temps. Foto: Europa Press

Vuit províncies estaran aquest divendres en risc per pluges, tempestes i onatge, en una jornada marcada per vents forts o amb intervals de fort al Cantàbric, l'Empordà, les Balears i el baix Ebre, així com probables xàfecs localment forts a zones litorals del est de Catalunya ia zones de Mallorca, acompanyats de tempestes.

D'aquesta manera, l'onatge activarà els avisos a Girona i Menorca, que ascendirà a important a Guipúscoa, Biscaia, la Corunya, Lugo, Pontevedra, Cantàbria i Astúries. A més, les precipitacions posaran en risc Barcelona, Girona i Mallorca, que també estarà en risc per tempestes.

Aquest divendres, un front s'allunya cap a l'est pel Mediterrani, deixant un flux del nord, alhora que un anticicló penetra a la Península per l'oest. Amb aquesta situació, al Cantàbric oriental, alt Ebre i Pirineus s'esperen cels ennuvolats i precipitacions que aniran cessant d'oest a est.

Durant la segona meitat del dia es donaran ruixats, que podran ser localment forts i anar acompanyats de tempestes, al nord-est de Catalunya, Mallorca i Menorca.

A la resta de la Península s'esperen cels ennuvolats al principi, amb probabilitat de precipitacions febles a l'est de Galícia, litoral cantàbric occidental, sistemes Central i Ibèric, est de l'altiplà Sud i Comunitat Valenciana, que tendiran a cessar les precipitacions ia buidar el cel durant la segona meitat del dia.

A les Canàries, s'esperen intervals de núvols baixos al nord de les illes, sense que es descartin precipitacions febles en les de més relleu.

La cota de neu estarà en descens fins als 1.300 i els 1.500 metres al terç nord. No es descarten boires i bancs de boira matinals al baix Guadalquivir, així com al final del dia a zones de l'est de Catalunya.

Pel que fa a les temperatures diürnes, tendiran a baixar de forma gairebé generalitzada encara que a les Canàries ia l'extrem sud peninsular pujaran lleugerament. Les mínimes aniran en descens, que serà localment notable a l'est de l'altiplà Sud, i amb excepció dels Pirineus i Catalunya on predominaran els ascensos. S'esperen gelades febles en àrees de muntanya de la meitat nord peninsular, que seran una mica més intenses als Pirineus.

Els vents bufaran de l'oest i nord-oest, fluixos en general al vessant atlàntic, i més intensos en litorals, sent forts o amb intervals de fort al Cantàbric oriental, Empordà (Girona), Pirineus, sota Ebre i Balears. Seran alisis a les Canàries.