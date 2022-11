La foto de família amb Pedro Sánchez i Pedro Duque. Foto: Europa Press



Els espanyols Pablo Álvarez Fernández (Lleó, 1988) i Sara García Alonso (Lleó, 1989), seleccionats per l'ESA entre 17 candidats a astronauta, han defensat la candidatura de Lleó com a seu per allotjar la futura Agència Espacial Espanyola. "Arran del nostre cas estan pressionant més. A nivell personal ens faria molta il·lusió i crec que és una bona candidatura la de Lleó. Això no és a les nostres mans", ha assenyalat en una entrevista a Europa Press la nova astronauta.



Tot i això, García Alonso, que ha ressaltat que és part de la seva tasca com a astronautes espanyols i europeus "contribuir i ajudar" al nou organisme, ha matisat que "caldrà triar la seu que realment reuneixi les condicions idònies" per a l'objectiu de la Agència Espacial Espanyola". El nou astronauta ha subratllat que, com algú "molt interessat" al món de l'espai, diria que "han de seleccionar la millor" però, parlant com a lleonès, ha dit que "la de Lleó és millor" .

Amb vista a col·laborar amb la futura Agència, Álvarez Fernández ha defensat que es puguin desenvolupar programes científics per fer experiments a l'estació espacial: "Aprofitant a sobre que tenim una astronauta científica (Sara García) i per descomptat augmentar la inversió d'Espanya a l'Agència Espacial Europea".

En aquest sentit, ha assegurat que la inversió a l'ESA és una "inversió necessària que a més té un retorn enorme a la indústria, als investigadors que hi ha a Espanya". "Cada euro que posa Espanya a l'Agència Espacial Europea torna a la indústria multiplicat per 3,4 en el cas de l'exploració humana i robòtica, en la forma de llocs de treball, desenvolupaments tecnològics i crear un teixit empresarial dedicat a l'espai, que el tenim , però podria ser molt més fort", ha precisat.

Durant la reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, tots dos van apuntar que la figura de Pedro Duque és "un ídol".