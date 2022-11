La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aquest dijous a Barcelona @ep

Els autobusos de llarg recorregut que formen part de la xarxa de concessions de l'Estat seran gratuïts durant tot l'any 2023, segons ha confirmat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , durant una compareixença al Congrés dels Diputats.

Es tracta d'una mesura que ja està en vigor des de l'1 de setembre i fins al proper 31 de desembre , però actualment queda limitada a un descompte del 50% en el preu dels abonaments d'algunes rutes d'autobús per a passatgers freqüents.

La mesura s'adreça a les empreses que operen aquest tipus de rutes d'autobús de titularitat estatal per tota la geografia espanyola i que disposaven d'abonaments i títols multiviatge abans de l'entrada en vigor de la mesura.

Així, per exemple, els usuaris recurrents de línies com les que uneixen Madrid i Segòvia, Guadalajara i Madrid, Terol i Barcelona, Saragossa i Castelló de la Plana, Jaén i Madrid, Gijón i León, Irun i Tui o Logronyo i Sòria, poden adquirir els abonaments o títols de 10, 20 o 30 viatges per viatjar al 50% actualment, una bonificació que passarà ara al 100%.

La gratuïtat dels autobusos l'ha acordat el Govern amb el PDeCAT en el marc de les negociacions per donar suport a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al proper 2023.

Complement a la gratuïtat dels trens

Segons dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a principis del 2022 la xarxa comptava amb un total de 4.088 parades que es troben repartides entre 2.399 poblacions pertanyents a 1.837 municipis de la geografia nacional. La longitud total de línies és de 68.861 quilòmetres, amb una mitjana de 894,3 quilòmetres per concessió.

Aquesta nova mesura complementa la ja anunciada als trens de Rodalies i Mitja Distància, que també seran gratuïts per a viatgers freqüents durant el proper any, amb el pagament previ d'una fiança de 20 euros, que es tornarà si es fa ús de l'abonament.

Sobre aquesta mesura a l'àmbit ferroviari, la ministra ha detallat que suposarà un estalvi de més de 350 milions de litres de gasolina i evitarà l'emissió d'un milió de tones de CO2 a l'atmosfera el 2023. El Ministeri també ha calculat que una família de quatre membres s'estalviarà entre 1.800 i 3.000 euros de mitjana.