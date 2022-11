Les morts es multipliquen per motius de gènere / Freepik

L'últim informe de l' Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) alerta que les dones i les nenes corren més risc de ser assassinades a casa. En concret, recull que, de mitjana, més de cinc dones o nenes van ser assassinades cada hora per parelles íntimes o altres membres de la família el 2021.



Aquest document arriba dies després de la celebració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona, el 25 de novembre i, segons ha explicat la pròpia organització, suposa un "recordatori espantós que la violència contra les dones i les nenes és una de les violacions de drets humans més generalitzada a tot el món ”.



L'estudi determina que, de totes les dones i les nenes assassinades intencionalment l'any passat, al voltant del 56% van ser assassinades per parelles íntimes o altres membres de la família (45.000 de 81.000), cosa que, segons els experts, demostra que “el llar no és un lloc segur per a moltes”.

Per contra, la feina de l'ONU determina que només l'11% de tots els homicidis que es cometen sobre homes es produeixen a l' esfera privada.

La directora executiva d'ONU Dones, Sima Bahous, creu que "darrere de cada cas de feminicidi hi ha la història d'una dona o una nena a la qual se li ha fallat " ja que, segons ell, "aquestes morts es poden prevenir" amb les eines i el coneixement ja existents.



"Les organitzacions de dones ja es troben supervisant les dades i advocant per un canvi en les polítiques i la rendició de comptes. Ara necessitem l'acció concertada a tota la societat que faci realitat el dret de les dones i les nenes a sentir-se ia estar segures a la llar, als carrers ia tot arreu", ha declarat.



Mentrestant, la directora executiva de la UNODC, Ghada Waly, crida a " contar totes les víctimes, a tot arreu " per poder lluitar contra aquesta xacra. A parer seu, cal "millorar la comprensió dels riscos i els factors que impulsen els feminicidis perquè es puguin dissenyar respostes millors i més eficaces en matèria de prevenció i justícia penal".



I és que, tal com assenyalen els experts, encara que els números coneguts ja són "alarmants", no es coneix la "veritable escala del feminicidi" ateses les "incoherències en les definicions i criteris entre els països" que no permeten comptabilitzar-ne totes les víctimes de feminicidi.



Pel que fa a les diferències mundials, la UNODC adverteix que, si bé el feminicidi és un problema que afecta tots els països del món, d'acord amb l'informe, en termes absoluts, Àsia va registrar el nombre més gran d'homicidis per motius de gènere a l'esfera privada el 2021, mentre que les dones i les nenes corren més risc de ser assassinades per les seves parelles íntimes o altres membres de la família a l'Àfrica.



El 2021, es va calcular que la taxa d'homicidis per motius de gènere a l'esfera privada va ser de 2,5 per cada 100.000 dones a l'Àfrica, en comparació amb 1,4 a Amèrica, 1,2 a Oceania, 0,8 a Àsia i 0,6 a Europa.



Alhora, els resultats suggereixen que l'inici de la pandèmia COVID-19 el 2020 va coincidir amb un augment significatiu de les morts per qüestions de gènere a l'esfera privada a Amèrica del Nord i, fins a cert punt, a Europa occidental i meridional.



Davant d'aquesta situació, els experts proposen mesures per a la identificació primerenca de les dones afectades per la violència , l'accés a l'assistència i la protecció centrades en les supervivents, assegurant que la policia i els sistemes de justícia responguin millor a les necessitats, i la prevenció primària mitjançant l'abordatge de les causes profundes de la violència contra les dones i les nenes, fins i tot mitjançant la transformació de les masculinitats nocives, les normes socials, l'eliminació de les desigualtats estructurals de gènere i els estereotips de gènere.



"L'enfortiment de la recopilació de dades sobre feminicidis és un pas fonamental per guiar la creació de polítiques i programes destinats a prevenir i eliminar la violència contra les dones i les nenes", han insistit.



Aquest informe s'integra als "16 Dies d'activisme contra la violència de gènere" que ha iniciat l'ONU amb motiu de la celebració del 25N. Aquesta iniciativa finalitza el 10 de desembre, que correspon al dia dels drets humans.