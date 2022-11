El feminisme es fragmenta al 25-N: crits de dimissió i suport a Irene Montero |@EP

Milers de persones s'han manifestat aquest divendres a la tarda a Espanya, coincidint amb el 25 de novembre, per demanar el final de la violència masclista, en protestes que s'han succeït amb crits reclamant la dimissió de la ministra d'Igualtat, Irene Montero , i altres donant-li suport pels atacs que va patir recentment al Congrés.

La marxa més multitudinària ha estat la convocada per Moviment Feminista de Madrid , amb 12.000 persones, segons Delegació del Govern , i no menys de 20.000, xifren les organitzadores, que ha arrencat passades les 18.30 hores a la confluència dels carrers Gran Via i Alcalá i en què s'han pogut escoltar crits d''Aquí estem les feministes' i 'Irene Montero, dimissió' en presència de diverses ministres del PSOE , entre elles la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, o la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez.

Tot i això, la protagonista de la jornada ha estat la ministra d'Igualtat, Irene Montero , que no ha estat present en aquesta marxa sinó que ha decidit acudir a la concentració convocada per la Comissió 8M al bari de Vallecas. A més dels crits escoltats des de part de les associacions organitzadores demanant la seva dimissió, l' Aliança contra l'Esborrat de les Dones, una entitat en què militen algunes personalitats socialistes, han desplegat una pancarta en què es podia llegir 'Irene Montero dimissió. Ja n'hi ha prou de lleis misògines i nyaps!'.

A Barcelona , unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i entre 40.000 i 50.000, segons l'organització, han participat a la manifestació contra la violència masclista sota el lema 'Contra les violències masclistes: acusem i actuem!'.

Diversos centenars de persones s'han començat a reunir al passeig de Gràcia amb avinguda Diagonal des de les 18.00 hores i mitja hora passada han començat a baixar en direcció a la Gran Via , on han fet la lectura del manifest en què han advocat per aconseguir una "justícia feminista".

A Andalusia també s´han concentrat pel Dia Internacional de l´Eliminació de la Violència contra la Dona. La Policia Nacional ha estimat que unes 1.200 persones han participat a la manifestació convocada pel Moviment Feminista de Sevilla des de Plaça Nova fins a l'Albereda de Hércules sota el lema 'Feminisme en lluita contra la violència patriarcal'. A l'inici de la marxa, un grup que cridava 'Aquí està el feminisme radical' i que portava, entre d'altres, una pancarta en què es podia llegir 'Irene Montero, dimissió' ha estat respost per altres participants amb el gest de 'no '.

A Granada , la manifestació, convocada per la Plataforma 8M i 25N des de la Plaça del Triomf fins al Passeig del Saló sota el lema 'Cap raó justifica una agressió, ni aquí ni a la resta del món", ha reunit, segons fonts de la Policia Local , a unes 3.500 persones a la sortida, mentre que la Policia Nacional estima que han estat uns 1.500 els participants en la protesta i, a Màlaga, són al voltant de 1.000 els participants en la manifestació convocada per la Plataforma Violència Zero , segons fonts policials. , i que s'ha desenvolupat sense incidents.

"ALT I FORT"

D'altra banda, el moviment feminista de València ha recorregut el centre de la ciutat per reivindicar “conservar la vida” i conscienciar “alt i fort” perquè “tots els estaments” escoltin que les dones estan “unides i guerreres” en la lluita per acabar amb totes les violències masclistes, que "campen a plaer". Sota el lema 'Dones, vives i unides contra el machisme' ('Dones, vives i unides contra el masclisme'), la protesta ha partit cap a les 19.30 hores a la Porta de la Mar , il·luminada de morat per a l'ocasió. L'han encapçalat, en primer lloc, dones que han patit violències masclistes.

La Coordinadora d'Organitzacions Feministes de Saragossa ha sortit aquest divendres al carrer, amb el lema 'Negar la violència masclista et fa còmplice'. La portaveu, Elisa Gracia , ha apuntat, en declaracions als mitjans de comunicació, que durant molts anys s'han dedicat a reivindicar la lluita feminista i aconseguir un millor coneixement social del problema, però aquest any han tornat enrere per tornar “gairebé a un punt de partida" per explicar als joves ia certa part de la societat que pretén negar amb discursos que falsegen les dades o que desmenteixen informacions oficials que és una realitat que ja no existeix.

'El masclisme mata, viola, explota i esborra les dones' ha estat un dels lemes de les pancartes a la manifestació de Valladolid, en què s'han donat cita unes 1.500 persones, per denunciar que a Espanya han mort per aquest tipus de violència des de començament d'any 38 persones, tres a Castella i Lleó.

A Salamanca, passades les 20.00 hores, ha sortit de la Plaça de la Concòrdia una marxa promoguda per col·lectius feministes. Unes 2.500 persones segons fonts policials, un nombre que s'ha incrementat al llarg del recorregut, han iniciat la manifestació amb destinació a la Plaça Major , on, a la mateixa hora, ha tingut lloc la lectura d'un manifest contra la violència de gènere, promogut per l'Ajuntament, i ha seguit la representació de l'obra de teatre 'Lamé'.

A les dues províncies extremenyes també centenars de persones han recorregut carrers i places contra la violència masclista. A Mèrida, l'associacions de dones Malvaluna ha convocat una manifestació silenciosa, que ha sortit des de la Plaça d'Espanya , i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat fins a finalitzar al Temple de Diana.

Així, a Bilbao la marxa ha començat a les set de la tarda a la plaça del Sagrat Cor, després d'una pancarta amb el lema 'Beldurra eta kontrola zuentzat' (La por i el control per a vosaltres). ¡Estem organitzades i fins i tot els pits', signat pel col·lectiu Bilbo Feminista Saretzen . Al llarg del recorregut, que ha finalitzat a l'Ajuntament, s'hi han anat sumant columnes de dones que havien sortit des dels diferents barris de la Vila.

A ciutats de Galícia també s'han dut a terme manifestacions amb motiu del 25N. A la Corunya, ha partit també a les 20.00 hores de l' Obelisc, mentre que a Lugo es va desenvolupar a la Subdelegació del Govern, ia Ourense, a Castiñeira. L'Audiència Provincial de Pontevedra va ser el lloc escollit a la ciutat del Lérez, mentre que a Santiago va partir de la Plaça 8 de març.

Així mateix, Ajuntaments, diputacions i organitzacions socials, sindicals i empresarials de Castella-la Manxa han reafirmat aquest divendres, 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona , el seu compromís en la lluita contra la violència de gènere amb actes organitzats a tots els punts de la regió.

A Pamplona centenars de persones s'han manifestat aquest divendres a Pamplona , amb motiu del 25N, per reivindicar una "justícia feminista" i interpel·lar els homes perquè s'impliquin contra les agressions sexistes.

També milers de persones s'han manifestat aquesta tarda pel centre de Santander, convocades pel moviment feminista, per clamar contra totes les violències que pateixen les dones, entre les quals la física, sexual, emocional, econòmica o institucional.