Una influencer denuncia a l'aerolínia Qatar Airways per no deixar-la embarcar a causa del seu pes|@Instagram

"¡Estic grossa, però sóc com tots els altres!", sota aquestes paraules s'escudava la influencer , Juliana Nehme, que també és model de talla gran , quan l'aerolínia Qatar Airways li va impedir embarcar al·ludint que "no cabria al seient" ".

Aquest acte discriminatori, encara present a la nostra societat, va obligar la passatgera a pagar 2.500 lliures esterlines (2.900 euros) extres per poder agafar el seu vol, el qual ja havia pagat prèviament, segons va confirmar la model a través de les xarxes socials.

La influencer va haver de pagar pels seients de primera classe , sinó no podria embarcar en el seu vol amb tornada al Brasil, on resideix, segons va assenyalar l'aerolínia.

L'incomprensible fet va ser relatat per la pròpia influència a través del seu compte d'Instagram, on acumula més de 163.000 seguidors. A través d'una sèrie de vídeos, Juliana va explicar que no va tenir cap problema per embarcar amb Air France per gaudir de les vacances al Líban amb la seva família.

Però no va ser el cas del seu vol de tornada a casa amb Qatar Airways, que li va prohibir embarcar a la seva escala entre Beirut i Doha, cosa que li impediria poder agafar el seu següent vol cap al Brasil. “M'estan negant el dret de viatjar. Estic desesperada, ajudin-me, no volen que embarqui perquè estic grossa ”

Al mateix vídeo, la model també va assegurar que l'aerolínia es va negar a reemborsar-li els gairebé 1.000 euros que havia pagat pel seu bitllet, ja que per la seva injustícia el perdria. En canvi, li va oferir passar-se a primera classe per un cost que fregava els 3.000 €, i Juliana es va negar rotundament. "¡Quina vergonya que una empresa com Qatar permeti aquest tipus de discriminació contra les persones! Estic grossa, però sóc com tots els altres!".