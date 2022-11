Espanya acumula 10.000 okupacions d'habitatges des del 2021: un terç estaven habitades

9.949 denúncies per okupacions d'habitatges han tingut lloc a l'últim any i mig, de les quals 3.646 (el 36,64%) estaven habitades i 5.803 (el 58,23%) estaven buides, segons les últimes dades enviades al Congrés pel Ministeri de lInterior.

Espanya acumula 9.949 denúncies per okupacions d'habitatges a l'últim any i mig, de les quals 3.646 (el 36,64%) estaven habitades i 5.803 (el 58,23%) estaven buides, segons les últimes dades enviades al Congrés pel Ministeri de lInterior.

Es tracta de les xifres que el departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska ha remès a un grup de diputats de Vox que s'han interessat per l'evolució d'aquest fenomen.

El ministeri aprofita per explicar-los que el terme genèric d'“ocupació d'immobles” inclou diferents tipus de delictes del Codi Penal. D'una banda, l' aplanament de casa (article 202), uns casos davant els quals les Forces de Seguretat, remarca, actuen "de manera urgent i peremptòria", desallotjant els habitatges immediatament "sempre que tinguin permís de l'habitador i aquest hagi presentat denúncia".

D'altra banda, ressenya, l'article 245 és el relatiu a la usurpació d'immobles "sigui amb o no violència, i siguin residencials o no". Aquí, afegeix, el procedir dels agents està subjecte a una ordre judicial de desallotjament ia la intenció manifesta del propietari de recuperar-ne la propietat, llevat que puguin intervenir en el moment en què s'està cometent el delicte, "amb violència o intimidació" , en aquest cas sí que poden fer desallotjaments immediats.

523 denúncies al dia

Després d'aquestes explicacions, el Govern destaca que " les denúncies per okupació , sense diferenciar entre aplanament i usurpació d'habitatges, han baixat entre un 7 i un 10% des de començament del 2022".

La Comunitat de Madrid figura al capdavant de denúncies tant d'habitatges habitats com buits. Així, es comptabilitzen en aquest període 972 okupacions d'habitatges habitats i 805 de cases sense habitar, és a dir, un total de 1.777, fet que suposa més del triple que les xifres registrades a Barcelona , que figura la sisena amb més denúncies al rànquing de províncies.

Allí, el total de denúncies va ser de 524 i, al contrari que a Madrid, van ser més les relatives a habitatges sense habitants (305) que amb ells (219).

Zones costaneres amb segones residències

La segona província amb més okupacions d'habitatges és València , amb 979 (633 no habitades i 346 habitades), seguida de Màlaga , una altra zona costanera i amb gran nombre de segones residències. En aquesta província andalusa s'acumulen 955 denúncies (805 relatives a cases no habitades i 155 habitades).

Sevilla és la quarta amb més denúncies per okupacions, amb un total de 863, la majoria també buides (667), davant de 196 habitades. La cinquena és Múrcia (614 okupacions, 449 d'habitatges no habitats i 165 habitats) i la sisena, Barcelona , amb les dades abans ressenyades.

A la setena plaça figura una altra província costanera com és Alacant , amb una xifra global de 430, i una vegada més aquí són més els habitatges buits okupats (252) que els habitats (430). A les Illes Balears s'han comptabilitzat 391 denúncies (203 d'immobles no habitats i 188 habitats).

Interior assenyala com a causes de l'increment d'aquest tipus de delictes la coincidència de diversos factors , dels quals en destaca clarament dos: l '"elevat" nombre d'immobles buits (de fet, remarca que són més les denúncies per usurpació) i de persones que perden el seu estatge per deutes o pèrdua d'ocupació , per la situació econòmica derivada de la concatenació de la crisi del Covid, la "crisi de logística i de producció internacional" i la generada pels efectes de la invasió russa d'Ucraïna.

En qualsevol cas, el ministeri apunta, pel que fa a les dades ofertes, cal tenir en compte que al Sistema Estadístic de Criminalitat el camp relatiu a l' ús de l'habitatge no és d'emplenament obligatori, “per la qual cosa aquestes xifres poden no coincidir amb dades disponibles de totals d'habitatges ocupats".