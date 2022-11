L'advocat Josep Jover durant la presentació de la bústia de denúncies / CGT - FETAP

La FETAP-CGT ha posat en marxa el canal de denúncies per protegir tots els denunciants de fraus o possibles fraus al Dret o als interessos de la Unió Europea, tal com estava previst a la Directiva Whistleblowers que va entrar en vigor el desembre de 2019 .

Per poder fer efectiva una denúncia es pot fer via web , per correu electrònic, per un número de telèfon dedicat, per correu postal i per videoconferència. En cas de voler-ho fer de forma presencial, hi ha seus a Madrid, Barcelona, Vigo i Sevilla, i també a Brussel·les i París a l'àmbit europeu. D'aquesta manera, es posarà en marxa una jurisdicció única europea, sense importar el lloc on hi hagi qui denuncia i qui serà denunciat.

FETAP-CGT ha comptat amb ASPERTIC , la bústia de denúncies externa, i amb VIADENÚNCIA , l'encarregat d'elaborar el model tècnic i el procediment verificat d'instrucció. El requisit principal per administrar la bústia rau en la independència, però en cas que el denunciant desconfiï del canal intern, sempre pot triar un altre canal.

ASPERTIC ja ha estat reconegut com a Autoritat competent en termes de la Directiva per resolució de l'Audiència de Barcelona, així com el procediment VIADENÚNCIA. Els denunciants podran interposar la denúncia de forma confidencial , per la qual cosa la FETAP-CGT no podrà saber qui denuncia ni quins fets denuncia.