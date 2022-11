Foto: Afectats BBS

"Avui, després de 8 mesos, tornem a sortir al carrer per acabar amb la prepotència dels alcaldes i les alcaldesses que no escolten. Les cuidadores seguim sent un sector feminitzat i precaritzat. Ningú cuida les que cuiden". Aquestes van ser algunes de les consignes que es van sentir dissabte 26 de novembre passat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, que va ser l'escenari d'una nova protesta de les treballadores d'atenció domiciliària de Catalunya.

L'acte va ser convocat per la Plataforma Sad de Catalunya i el Sindicat SAD , però va comptar amb el suport d'entitats com el Moviment de Residències i SAD Catalunya, a part de les Kellys, Marea Pensionista i Coespe, entre d'altres.

"El servei d'atenció domiciliària és present i futur de l'atenció sociosanitària a persones en situació de vulnerabilitat als seus domicilis", s'ha assegurat en la lectura d'un manifest on també es va posar en valor que l'atenció que donen les professionals fa " millorar la qualitat de vida i retardar l'ingrés a centres residencials de persones amb dèficits d'autonomia, física i psíquica”.

Les manifestants van destacar que la lluita sindical ha aconseguit que es readmetin treballadores de la Seu d'Urgell que havien estat acomiadades. De la mateixa manera també treballen per "la salut de les treballadores" i per la devolució de la part salarial de "la il·legítima borsa d'hores".

Tot i això, les manifestants han denunciat que les cuidadores segueixen sotmeses als "ajuntaments titulars, empreses amb ànim de lucre, les centrals sindicals signants del conveni i els interessos econòmics del tercer sector". Per això, han dit que cal "fer un gir de 180 graus" al sector.

Per això, han dit que sortir a manifestar-se per la dignitat "no només és un acte de força, també és un acte social per conèixer-nos i per posar en valor el nostre important valor", han assegurat, dient que exigeixen "l'eliminació de la borsa d'hores" i millores en prevenció de riscos laborals.