Eva Longoria @ep

Fa uns mesos que Eva Longoria viu a Girona per fer el rodatge de Land of women (La Terra de les dones, en castellà), una sèrie d'Apple TV. La presència de l'actriu a la Costa Brava ha revolucionat els municipis del voltant, especialment el de Perelada, on l'equip de rodatge n'ha establert la base.

L?actriu està compartint amb els seus seguidors els moments viscuts durant el rodatge, i un dels seus últims vídeos s?ha tornat viral, en afirmar que l?Empordà no és Espanya, sinó Catalunya.

Ha realitzat les declaracions en un vídeo gravat al restaurant Santallúcia de l'Almadraba, una de les platges més icòniques del municipi de Roses. A continuació, podeu veure el vídeo: