Xistorra retirada - Facua

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) , dependent del Ministeri de Consum, ha alertat de la presència de Salmonella en xistorra fabricada per Navarra d'Embotits i comercialitzada per Lidl. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

En concret, està afectat el lot 222429, amb data de caducitat de 26 i 27 de febrer de 2023. Aquesta xistorra es presenta envasada al buit en format de 220 grams.

La distribució s'ha produït per tot el territori espanyol exclusivament als supermercats Lidl. La mateixa cadena de supermercats informa a la seva pàgina web de l'alerta donada pel fabricant d'aquest producte, Navarra de Embutidos SL, que ha retirat l'article alimentari del mercat.

La notificació d'alerta ha estat emesa per les autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma de Navarra i s'ha traslladat a la resta de comunitats mitjançant el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) amb l'objectiu que verifiquin la retirada del lot afectat de els canals de comercialització.

L'Aesan aconsella a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta, s'abstinguin de consumir-los i els tornin al punt de compra.

La presència de Salmonella als productes pot suposar determinats riscos per a la salut de les persones que els consumeixen. En el cas d'haver consumit aquest producte i presentar alguna simptomatologia compatible amb salmonel·losi (principalment diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap) es recomana acudir a un centre de salut.

Per la seva banda, l'empresa fabricant informa que en cas d'haver adquirit el producte als supermercats Lidl, el consumidor pot tornar-lo a qualsevol botiga de Lidl on se li reemborsarà el preu de compra, fins i tot sense presentar el tiquet de compra.