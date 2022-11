Reivindicació de Correus / SIPCTE

Milers de treballadors i treballadores postals van sortir als carrers a tot el país sota el lema “Per un conveni just, per un futur públic per a Correus” , coincidint amb un dels pics més grans de producció a l'empresa postal com és el Black Friday, amb un seguiment majoritari a les grans ciutats espanyoles.

En ple Cyber Monday, els treballadors van protagonitzar una jornada de vaga convocada pels sindicats CGT, LAB, ESK, SIPCTE, ELA, Intersindical Valenciana i CNT (i amb el suport a diferents províncies de CSIF) per reclamar millores que consideren d' extrema necessitat . Entre elles, destaquen la inclusió al proper conveni de la clàusula de revisió salarial per vincular els sous a l'IPC; la instauració de les 35 hores setmanals en jornada continuada sense cap tipus de perjudici salarial; la cobertura real de totes les places estructurals i la recuperació de les desenes de milers de llocs de treball perduts des de començaments de segle.

A les diferents mobilitzacions convocades a l'Estat, la inclusió del personal de Correus a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) ha resultat un clam. Els treballadors consideren que és urgent solucionar l'enorme greuge comès el 2007 (quan van ser exclosos de manera explícita) per equipar-se en drets amb la resta de treballadors públics i evitar el procés d'assimilació laboral a les empreses privades del sector, l' amazonització .

Alhora, han avisat que si Correos no cedeix en reivindicacions tan necessàries i crucials per millorar les condicions de la plantilla i prestar un servei públic de qualitat, la vigília de Nadal portaran a terme noves jornades de vaga i protesta. Estimen que és responsabilitat de la Direcció de l'empresa resoldre el conflicte i evitar perjudicis a la ciutadania en una època marcada per l'enorme augment de les compres a distància.