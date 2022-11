Foto: Fundació Alternatives

La Fundació Alternatives ha presentat el seu Informe sobre la Desigualtat a Espanya 2022, un document que resumeix els punts de vista de diversos experts sobre aquesta xacra al nostre país. Més enllà de les diferents consideracions, es posa sobre la taula la necessitat de reforçar l'atenció primària i tenir cura de la salut mental .

El treball explica el creixement de les desigualtats "representa un risc seriós per a l'estabilitat social i el manteniment dels estats de benestar europeus". Així, segons les primeres projeccions de la Comissió Europea, Espanya seria "un dels països on més va augmentar la desigualtat amb motiu de la pandèmia".

A més, segons dades de la Fundació La Caixa, utilitzant la informació anonimitzada de més de tres milions de nòmines, es registra un fort increment de l'índex de Gini de la desigualtat salarial “entre febrer i abril del 2020”. Tot i això, fins i tot en aquest període inicial de la pandèmia, l'efecte de la crisi sobre la desigualtat va ser “inferior” al que es va produir en la Gran Recessió del 2008. Amb tot, la crisi del Covid-19 va afectar els col·lectius més vulnerables , especialment als “joves, la població immigrant i les dones”. La crisi va donar lloc a un “increment de la desigualtat” associat a l'augment de la “atur i la pèrdua d'ingressos salarials” entre els treballadors d'ingressos baixos, a més de generar efectes negatius moderats en el “benestar psicològic” dels ciutadans.

Les decisions polítiques acordades els primers mesos de la pandèmia van permetre “aminorar els efectes més negatius” produïts a la primavera de l'any 2020. Les mesures de suport a la desocupació, la utilització massiva de les Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTES), les ajudes als autònoms i pimes, l'aplicació de l'Ingrés Mínim Vital o les mesures de protecció de l'habitatge van donar com a resultat un “efecte sobre la desigualtat d'ingressos molt inferior al generat a la crisi anterior”.

Les raons principals que expliquen la crisi econòmica espanyola des del marc del mercat de treball són, segons diferents autors, l'especialització productiva basada en “serveis de baix valor afegit i limitada productivitat”, així com la “temporalitat” en la contractació. A més de l'estructura econòmica, la intensitat de les restriccions adoptades el segon trimestre del 2020 i l'absència de marges de maniobra en termes pressupostaris, ajuden a “entendre el major efecte negatiu sobre l'economia espanyola generat per la pandèmia respecte al que ha passat altres economies europees”.

PROBLEMES PSICOSOCIALS

Així, l'informe de la Fundació Alternatives sosté que “els problemes psicosocials tenen una clara incidència en la desigualtat i afecten especialment els treballadors en els llocs menys qualificats, pitjor pagats i més insegurs, i, de manera diferencial, les dones i els joves ”.

D'altra banda, malgrat que les situacions d'“estrès a la feina” existien amb anterioritat, han crescut “substancialment” els anys posteriors a la pandèmia, donant lloc a “múltiples problemes de salut”, especialment en “malalties cardiovasculars i trastorns” de salut mental”. En realitat, com s'assenyala a la feina, la pandèmia ha “permès visualitzar l'existència d'aquest tipus de problemes, especialment als sectors més vulnerables, com les residències de gent gran”.

Foto: Europa Press

El document posa l'èmfasi en el “ combat de les desigualtats socials ” condicionants de la salut, en concret a l'àmbit sanitari, i insisteix en la “ necessitat d'enfortir l'atenció primària ”, la reforma del sistema de salut pública , la renovació de els serveis d'“ atenció a la salut mental ”, el reforç dels “recursos humans del sistema” i les reformes de la política de “medicaments i productes sanitaris”.

Per reivindicacions d'aquest tipus, sense anar més lluny, els metges de Catalunya han convocat una vaga per als dies 25 i 26 del mes de gener del 2023. Els facultatius han arribat a prendre aquesta decisió per l'afartament que tenen amb la Generalitat, ja que consideren que “ho han donat tot i no han rebut res”.

Pel que fa a les polítiques educatives, l'informe proposa la “reducció de les repeticions de curs; l'extensió de les classes de reforç davant de les classes particulars; tenir cura del benestar socioemocional dels alumnes i el desenvolupament de les seves habilitats no cognitives; augmentar la inversió en la construcció de menjadors i cuines escolars i facilitar-ne l'accés als alumnes, per garantir-ne la millor salut nutricional; incorporar críticament el procés de digitalització; i aprofitar la caiguda de la natalitat per garantir de manera eficient el finançament dels centres educatius al llarg dels propers anys, facilitant així la implantació de la reforma educativa”.

HABITATGE I CURES, ASPECTES A MILLORAR

Un altre aspecte destacat del document és l'habitatge, que ha esdevingut un dels principals problemes que afronta la societat espanyola. Tot i que es tracta d'un “problema estructural”, la pandèmia ho ha intensificat i, actualment, el projecte de llei pel dret a l'habitatge s'ha convertit en una “peça clau del debat polític”. El treball assenyala que l'accés a l'habitatge s'ha convertit en “un dels eixos principals” de desigualtat a Espanya, aprofundint la “fractura social” entre les llars que no han de fer front a “costos significatius vinculats” als seus habitatges i aquells altres en situació crònica d'emergència habitacional, que han crescut substancialment amb la pandèmia. L'emergència habitacional es relaciona amb la "inestabilitat residencial" i unes condicions físiques -salubritat, amuntegament, especialment oneroses en períodes de confinament- i econòmiques -costos excessius, pobresa energètica- inadequades, que han "afectat el benestar", la salut -física i mental- de les persones, i limitat la seva capacitat de cobertura d'altres necessitats bàsiques, com l'alimentació o l'educació.

L'informe posa èmfasi en les deficiències del “sistema de cures” existents abans del començament de la pandèmia , amb pocs recursos, llistes d'espera, moltes persones desateses i un pes decisiu de les famílies , en general, insuficientment recolzades pels serveis professionals i les institucions públiques. D'altra banda, la cura en residències mostrava també importants carències , amb treballadors en condicions laborals precàries i molt limitats controls de l'atenció i cures subministrades als residents. La crisi del coronavirus s'ha caracteritzat per concentrar els seus efectes més negatius en la població més vulnerable. Segons aclareix el treball, entre el març del 2020 i el juny del 2022 “van morir 86.565 beneficiaris del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència”, dels quals al voltant del 40 % van morir a les residències.

Pel que fa al món digital, l'informe incideix en la bretxa existent a l'accés a internet, un “problema greu” en alguns llocs, especialment al “món rural”. En aquest sentit, recomana disposar de l'equipament adequat i d'accés a connexions de qualitat, cosa que pot requerir programes d'ajuda específics. Una segona estratègia consistiria a “desenvolupar i millorar les habilitats digitals de la població” a través de programes de formació permanent, “combatent les resistències al canvi i la desafecció, amb especial intensitat al mercat de treball”.

Dimecres 23 de novembre passat es va organitzar un debat sobre les conclusions de l'informe, que pots veure a continuació.

De la mateixa manera, podeu consultar l'informe íntegre en la vostra versió PDF.