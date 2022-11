Associacions presentant el manifest a Barcelona - Moviment de Residències

Diverses entitats i moviments socials de Catalunya han llançat un manifest per mostrar el seu “desacord amb la proposta relativa a la modificació dels delictes de desordres públics que suposarien una vulneració de drets i intensificarien la tendència repressiva dels darrers anys”.

Les entitats signants del manifest celebren "la proposta de derogació del delicte de sedició" . Tot i això, afirmen que "l'actual proposta de reforma genera greus afectacions i limitacions al lliure exercici del dret a la protesta, deixant en mans dels tribunals la interpretació i aplicació de conceptes jurídics massa ambigus" . "Si aquesta reforma segueix endavant constituirà una nova agressió als drets fonamentals de la ciutadania i suposarà una reculada en termes de democràcia", alerten.

Al manifest han expressat el seu desacord en 7 punts:

1. Si bé es deroga el delicte de sedició, s'hi incorpora un tipus agreujat de desordres públics que, amb una nova terminologia, persegueix algunes de les actuacions que incorporava la sedició, traspassant-les a les formes i eines històriques de protesta que sempre s'han utilitzat per defensar i/o aconseguir drets socials, polítics i laborals.

2. Es proposa la incorporació de conceptes genèrics, subjectius i indeterminats en el seu redactat que permetrien l'arbitrarietat a la criminalització d'un gran nombre d'accions que formen part del dret de protesta, actuacions freqüents a la nostra societat i que són necessàries per fer reivindicacions socials i visualitzar el malestar col·lectiu.

3. Es planteja que els desordres públics també es poden cometre per “intimidació” . Aquest concepte comporta un alt grau de subjectivitat i, previsiblement, una incriminació més gran. L'ús d'aquesta terminologia pot comportar la imposició de penes més elevades que a la normativa actual, fins i tot presó.

4. S'introdueix com a delicte la invasió o ocupació de locals o espais públics o privats, sense violència ni intimidació, que es castiga amb penes de fins a 6 anys de presó o 12 mesos de multa. Un cop més, es pretén criminalitzar de manera clara una expressió del dret a la protesta indispensable per a les lluites socials.

5. S'agreuja el tipus bàsic del delicte (incloent-hi, per tant, una protesta amb intimidació, però sense violència) si els fets són duts a terme per una “multitud el nombre de la qual, organització i propòsit siguin idonis per afectar l'ordre públic”. Per tant, s'obre la porta a criminalitzar actuacions sobre la base de la mera hipòtesi que podrien arribar a posar en perill l'ordre públic, ia més, introdueix les penes d'inhabilitació per exercir una ocupació o un càrrec públics, afectant els càrrecs electes i al personal que treballa a les administracions públiques.

6. El dret de protesta és el dret dels drets. Un mecanisme efectiu de participació ciutadana en els afers públics que permet impulsar transformacions socials i polítiques significatives, i també establir un diàleg entre la ciutadania i el poder representatiu. Si bé el dret de protesta no està codificat com a tal a la normativa internacional, és un concepte que integra un conjunt de drets fonamentals: el dret a la reunió pacífica, la llibertat dexpressió, la llibertat dassociació, la llibertat dinformació i el dret emergent a defensar els drets humans. A l'Estat espanyol, la normativa estatal reconeix el dret de reunió i el de manifestació com a drets fonamentals (article 21 de la Constitució Espanyola); tots dos permeten la protecció harmònica i conjunta del dret de protesta social. De la mateixa manera, la normativa europea -Conveni Europeu de Drets Humans. Des del 2015, la reforma del Codi Penal (Llei Orgànica 2/2015, 30 de març) i l'aprovació i vigència de la Llei de Seguretat Ciutadana -popularment coneguda com a Llei Mordassa-, s'han consolidat com una resposta repressiva davant de l'expansió de la mobilització social als nostres carrers, inclosa la que reclama el dret a l'autodeterminació. Fa anys que l'acció col·lectiva i organitzada ha estat repetidament perseguida, reprimida i criminalitzada.

7. La reforma proposada dels delictes de desordres, amb referència a la intimidació, la inclusió de les penes d'inhabilitació, la tipificació de l'ocupació temporal i pacífica d'espais públics o privats, el manteniment del concepte de pau pública i la tipificació de la simple possibilitat d'atemptar contra l'ordre públic incrementa greument la tendència repressiva dels darrers anys. A més, planteja un escenari de retallada de llibertats fonamentals en un moment en què serà molt necessària una autoorganització i mobilització social als carrers per dur a terme una transició ecosocial sense pèrdua de drets bàsics. Per això, les organitzacions exigeixen "que el Codi Penal s'adeqüi als estàndards internacionals sobre drets humans". "No volem cap Codi Penal que criminalitzi les actuacions socials que defensen i conquisten drets humans per a totes. Per això, malgrat no estar d'acord amb l'anterior Codi Penal, demanem que durant el tràmit parlamentari no s'agreugin els delictes de desordres públics per garantir l'exercici del dret de protesta", conclouen.

