La Fiscalia de Barcelona ha presentat aquest dimecres dos informes en què s'oposa a revisar dues condemnes en virtut de la llei de 'només sí que és sí'.

Fonts de la Fiscalia han explicat que la primera és una sentència de la secció 7 de l'Audiència de Barcelona, ja confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va condemnar un noi per abús sexual continuat i corrupció de menors a 12 anys i mig de presó.

La defensa d'aquest home ha demanat revisar la condemna davant l'entrada en vigor de la llei de 'només sí que és sí' , i reclama absoldre'l d'abús atesa "l'escassa diferència d'edat entre el condemnat i la víctima", que tenia 13 anys .

El fiscal s'ha oposat perquè aquesta referència a la diferència d'edat ja existia a la llei anterior i per tant no veu "cap novetat significativa" per canviar la condemna.

La defensa també ha al·legat que, en cas de no absoldre'l, se li rebaixi la condemna a un màxim de set anys tenint en compte el nou rang de penes que estableix la llei de 'només sí que és sí'.

Tot i això, el fiscal assenyala que el nou redactat de la llei, en tractar-se d'abusos sexuals amb penetració a una menor de menys de 16 anys, permet condemnar-lo a 9 anys de presó.

Per argumentar igualment contra aquesta rebaixa, el fiscal exposa que "tradicionalment s'ha admès que, amb independència que es vegin modificats els límits màxim i mínim de la pena establerta en un tipus penal per efecte d'una reforma, si la pena privativa de llibertat imposada abans de la modificació legislativa és també susceptible de ser imposada d'acord amb la nova redacció, no hi haurà lloc a la revisió de la sentència condemnatòria”.

El segon cas que la Fiscalia s?ha oposat a revisar és una condemna, també de la secció 7 de l?Audiència de Barcelona i també ja confirmada pel TSJC, a sis anys de presó per agressió sexual i lesions lleus.

La defensa de l'home va demanar rebaixar la pena perquè la llei de 'només sí que és sí' fixa el mínim de la condemna per aquest delicte en quatre anys en lloc dels sis als quals va ser condemnat , però el fiscal torna a argumentar que "amb independència que es vegin modificats els límits màxim i mínim de la pena establerta en un tipus penal per efecte d'una reforma, si la pena privativa de llibertat imposada abans de la modificació legislativa és també susceptible de ser imposada d'acord amb la nova redacció, no hi haurà lloc a la revisió de la sentència condemnatòria”.