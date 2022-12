Colección 'Éclat', disponible a la perfumeria de Mercadona / Foto: Mercadona

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ofereix als clients la col·lecció Éclat, una edició limitada de Nadal disponible a la Perfumeria de totes les seves botigues des de mitjans de novembre fins a la fi de les existències.

La col·lecció l’elaboren diversos proveïdors Totaler* ubicats a diferents punts, com per exemple Wecolors a Vilassar de Dalt (Barcelona), RNB a la Pobla de Vallbona (València) o Youcosmetics a Gavà (Barcelona), entre d'altres.

La col·lecció Éclat es compon de diversos productes, des de l'eau de parfum amb tocs afruitats i florals fins a un il·luminador de textura lleugera pensat per aportar llum en zones com el rostre, les espatlles, l’escot i les cames.

També inclou un necesser amb sis tipus de pinzells diferents, aptes per a tota classe de textures; esmalt d'ungles; labials d'alta cobertura, d'acabat brillant i de textura cremosa per a uns llavis a tot color; una paleta d'ombres i una altra de rostre, totes dues amb mirall a l’interior i amb un imant situat a la base de cadascuna de les peces per poder convertir-les en una única paleta, i un perfilador d'ulls negre amb esclats de plata que conté una maquineta de fer punta.