Santa Claus - UNSPLASH

Mai no és un bon moment per estar irracionalment terroritzat per alguna cosa, però el desembre és sens dubte un mal mes per tenir fòbia a Santa Claus , també conegut com el Pare Noel .

En aquesta època de l'any, quan Garry Hollidge sap que està destinat a començar a veure decoracions temàtiques sobre el Pare Noel, comença a entrar en pànic i sent que la seva ansietat es dispara. A l?home de 47 anys no el molesta tant que algú es vesteixi com la figura estimada, només els adorns en moviment.

"Són les petites figures estranyes que ballen les que m'espanten, ja que són realment esgarrifoses i és la manera com es mouen el que és horrible, no ho puc suportar", explica a Jam Press.

"Tan aviat com el petit Pare Noel comença a moure's, començo amb suors fredes i és terrible. La suor em corre per l'esquena, al voltant del meu coll i els meus palmells es tornen realment humits" , afegeix.

Garry, de Whitstable a Kent (Regne Unit), recorda haver descobert la seva fòbia 'estranya' al voltant dels set anys. Els seus pares van intentar ajudar-lo a vèncer la seva por i en van comprar un per decorar casa seva, però això només va empitjorar la fòbia de Garry. "Crec que van pensar que era divertit i que m'ajudaria, però va empitjorar les coses 10 cops amb el pas dels anys", assegura.

Ara, com a adult, Garry ha prohibit a la seva família tenir a casa figures del Pare Noel ballant. "No és agradable, ja que poden aparèixer a qualsevol lloc i en qualsevol moment, és un malson", sentencia Garry.