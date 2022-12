Arxiu - Imatge d'arxiu de l'Audiència d'Alacant - EUROPA PRESS - Arxiu

La Secció Primera de l'Audiència Provincial d' Alacant ha dictat aquest dijous una interlocutòria per la qual rebaixa en dos anys la pena imposada a un condemnat per un delicte d'agressió sexual constitutiu de violació i ha acordat la seva immediata excarceració. Es tracta de la primera resolució adoptada a la Comunitat Valenciana en aplicació de la Llei 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com a Llei del 'només sí que és sí'.

En aquest cas, el tribunal va imposar a l'acusat una condemna de sis anys de presó en una sentència, de data 2 de desembre del 2010, en què va fer constar expressament que li imposava la "pena mínima" prevista pel legislador per a aquest delicte. Ara aplica, en ser més favorable per a ell, la pena mínima que preveu el Codi Penal per al mateix delicte després de la reforma operada per la llei del 'només sí que és sí', i la deixa en quatre anys, que ja ha complert.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia, els magistrats necessiten que als penats "assisteix sempre el dret que se'ls apliqui la norma més beneficiosa, encara que sigui posterior al moment de dictar-se les seves condemnes" , per la qual cosa en el cas d'interlocutòries "procedeix la revisió de la condemna imposada a la sentència pel delicte previst als articles 178 i 179 del Codi Penal i la reducció de la pena imposada per aquest delicte".

El Tribunal invoca en els fonaments jurídics de la interlocutòria la recent sentència del Tribunal Suprem, de data 29 de novembre de 2022, en el marc de l'anomenat 'cas Arandina'.

El penat, en aquest cas, va ser condemnat, juntament amb altres acusats, a un total de 13 anys, nou mesos i dos dies de presó desglossats en sis anys i un dia per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers per immigració il·legal, sis anys i un dia per un delicte d?agressió sexual constitutiu de violació i un any, nou mesos i un dia de presó per un delicte continuat de falsedat documental.

L'Audiència va declarar provat que l'home, que regentava un locutori i una carnisseria a localitats de la comarca alacantina de la Marina Alta, cobrava diners a marroquins per facilitar-los l'entrada a Espanya amb documentació falsa entre els anys 2005 i 2006.

Segons la sentència, el condemnat, que havia instal·lat al seu domicili una d'aquestes immigrants i l'havia fet servir al seu locutori, va aprofitar un dels freqüents desplaçaments amb vehicle que feien tots dos per sortir de la ruta, aparcar en una zona descampada i aïllada i violar la víctima.

El penat va començar a complir la condemna imposada a la sentència el 23 de febrer del 2012, per la qual cosa havia de quedar extingida abans d'un any, concretament el 17 d'octubre del 2024.

Ara, en rebaixar-li en dos anys la pena pel delicte de violació, la Sala ha acordat la seva posada en llibertat immediata. La interlocutòria, que serà notificada a la Fiscalia, al penat, a la seva representació processal ia la mateixa perjudicada, pot ser recorregut en cassació davant del Tribunal Suprem.