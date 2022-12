Presentació dels resultats de l'enquesta / @EP

La directora general dAdministració de Seguretat de la Conselleria dInterior, Sonia Andolz, ha explicat que un 79,3% de dones de Catalunya han patit, com a mínim, un fet de violència masclista al llarg de la seva vida.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dijous on ha presentat els resultats de l' Enquesta de Violències Masclistes de Catalunya del 2021 de la Conselleria d'Interior, juntament amb l'encarregada de l'enquesta, Montserrat Aguilera, i la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda .

Andolz ha assegurat que l'objectiu d'aquesta enquesta és conèixer el nombre de dones que viuen a Catalunya que pateixen o han patit algun tipus de violència masclista.

Ha detallat que la violència sexual és el tipus de violència (amb un 65,2%) que més han patit les dones de 16 o més anys i que, si s'exclou el fet de "rebre comentaris o gestos de caràcter sexual", la xifra es redueix fins al 39,1%.

Aguilera ha explicat que és la tercera enquesta que es realitza --la primera va ser el 2010 i, la segona, el 2016-- i ha assegurat que, en aquesta edició, s'ha preguntat per via telefònica a 9.594 dones de més de 16 anys residents a Catalunya ia 1.567 homes, per veure'n la percepció.

Ha destacat la violència psicològica , patida per un 47,5% de les dones enquestades, i la violència digital –especialment per Instagram–, amb un 28%.

Així mateix, ha assegurat que un 41,2% de dones de 30 a 49 anys han patit violència masclista durant l'últim any, seguit de les dones de 16 a 29 anys, amb un 33,2%.

VIOLÈNCIES PER PART DE PARELLES O EXPARELLES



Així mateix, Aguilera ha explicat que un 61% de les dones han patit violència masclista per part d' exparelles --un 10,4% durant l'últim any--, i que el tipus de violències més habitual són psicològica, econòmica i digital.

Per part de parelles actuals, un 14,5% de les dones han patit un fet violent durant la relació i un 7,9% durant l'últim any: un 10,8% van ser fets de violència psicològica, un 1,6 % de violència econòmica i un 0,8% de violència física.

A més, Aguilera ha detallat que un 33,7% de les dones que han patit algun tipus de violència masclista vivien amb nens a casa i, en un 31,8% dels casos, els nens van presenciar els fets.

VIOLÈNCIES FORA DE LA PARELLA



Aguilera ha explicat que les violències fora de la parella són exercides per un home, conegut o desconegut, amb qui la dona "no té ni ha tingut mai una relació de parella", concretant que del total de dones de 16 anys o més residents a Catalunya, el 67,9% han patit algun fet de violència fora de la parella i un 16,9% ho han patit aquest darrer any.

També ha assegurat que el 38,7% dels casos de violències masclistes s'han produït a xarxes socials, un 19,9% a llocs d'oci nocturn i, un 15,1%, a l'espai públic.

DONES QUE NO DENUNCIEN



Aguilera ha sostingut que un 16,2% de les dones no denuncien per dificultat de recopilar proves, un 12,5% perquè "no li semblen comportaments que han de denunciar", un 10,3% per por de més violència i, un 7,8%, per sentiments de culpabilitat o vergonya.

Per part seva, Pineda ha explicat que aquests resultats són, "a més d'una demostració més que les violències masclistes són un problema social i polític , que són el principal problema de la seguretat pública".

Ha assegurat que, cada cop més, les dones identifiquen tots els àmbits i les formes de violència i, sobretot, que no hi ha espais per a aquells que neguen l'existència de les violències masclistes”.

"Les dones hem trencat amb la normalització de les violències masclistes . Ho hem fet perquè hi ha hagut moltes polítiques que hem realitzat per ajudar a identificar-les", ha afegit Pineda.