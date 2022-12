Foto: @EP

Els treballadors de Barça TV iniciaran una vaga per reclamar salaris i condicions dignes. Ho ha anunciat el comitè d'empresa de la televisió blaugrana, compost per CCOO i la Intersindical, en una decisió presa per unanimitat a l'assemblea des d'aquest dimecres 30 de novembre.

La plantilla del mitjà televisiu ha rebutjat la darrera proposta de l'empresa després de considerar-la "clarament insuficient". Aquesta proposta augmentava un 5% del salari a compte de conveni, però "no solucionen la precarietat salarial dels treballadors", segons expliquen els treballadors en un comunicat d'aquest dijous.

La vaga apunta al 31 de desembre, dia en què se celebrarà el Barça – Espanyol al Camp Nou. Serà precisament el primer partit de LaLiga Santander després de la tornada del Mundial de Qatar.

La plantilla iniciarà els tràmits per denunciar Inspecció de Treball suposades "vulneracions" que l'empresa estaria cometent contra els drets laborals. Algunes d'aquestes vulneracions es basen en la manca de respecte sobre el descans dels treballadors, ni s'han complert tot allò que s'ha complert en les hores extraordinàries, entre d'altres.