Les carreteres catalanes han registrat 149 víctimes mortals des de l'1 de gener fins al 30 de novembre d'aquest any, fet que suposa un 10,8% menys que en el mateix període del 2019, que es pren com a referència perquè no hi havia restriccions per la pandèmia de coronavirus.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat en un comunicat aquest dijous que al novembre han mort 18 persones en accidents de trànsit a Catalunya, vuit més que el novembre del 2019 i 10 més que el novembre de l'any passat.

La majoria (75,8%) de víctimes del gener al desembre són homes i el 24,1% són dones; 113 víctimes anaven al volant, 16 eren passatgers i 17 eren vianants.