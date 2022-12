La ministra d'Igualtat, Irene Montero. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El nombre de condemnats que s'han vist beneficiats pel nou marc de penes que recull la llei del 'només sí que és sí' puja almenys a 46, entre revisions de condemna a la baixa (42) i sentències posteriors en aplicació de la norma (4). Un total de 12 persones han estat excarcerades.

Les darreres rebaixes han estat dictades per l'Audiència de Biscaia, que ha rebaixat dues condemnes en aplicació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual. En un cas, ha reduït una condemna de 4 anys i 6 mesos a 3 anys; i en altre ha rebaixat de 6 a 4 anys una pena de presó per dos delictes d'agressió sexual.

Aquest mateix dijous s'ha donat a conèixer un cas a Pontevedra. L'Audiència Provincial ha acordat deixar en llibertat un condemnat per agressió sexual que havia complert 11 dels 12 anys de presó que se li va imposar, perquè --en aplicació a la nova llei-- havia d'haver estat condemnat a 7 anys.

A més, l'Audiència d'Alacant ha rebaixat en dos anys la pena imposada a un condemnat per un delicte d'agressió sexual i n'ha acordat l'excarceració immediata.

Aquestes rebaixes se sumen a dues més que ha dictat aquesta mateixa setmana el Tribunal Suprem, que ha condemnat a 9 anys de presó --i no a 10-- dos exjugadors del 'cas Arandina' en aplicar la llei del 'només sí que és sí'. Els magistrats han elevat les penes -des dels 4 i 3 anys que havia fixat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó- després d'eliminar l'atenuant que s'havia apreciat per la proximitat d'edat i maduresa entre condemnats i víctima.

EL SUPREM INSISTEIX A REVISAR CAS A CAS



En la decisió, els magistrats han incidit que la Llei de Garantia Integral de Llibertat Sexual "podrà aplicar-se en benefici del reu quan es fixi ara pena inferior en aquells supòsits en què sigui procedent". Han matisat, tot i això, que s'haurà de fer "analitzant cas per cas, i no de forma global, tant en assumptes pendents de judici, recursos d'apel·lació i cassació i en executòries penals".

Això contrasta amb el criteri marcat pel fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, perquè no es modificaran penes quan es puguin imposar amb el nou marc penal, un criteri que evitaria una rebaixa "automàtica" de condemnes.

La nova llei ha provocat que el delicte d'agressió sexual absorbeixi el d'abús sexual, cosa que significa que un delicte que fins ara recollia una conducta més greu n'incorpori una de menor gravetat, per la qual cosa la forquilla penal també s'ha ampliat per abastar-ho tot el ventall de comportaments penats ara com a agressió sexual.

Entre les revisions de sentència i rebaixes de pena, les fonts consultades per Europa Press han confirmat 20 a Madrid, 5 a Galícia, 3 a Cantàbria, 2 a Balears, 2 a Castella i Lleó, 2 al Tribunal Suprem, 2 al País Basc. , 1 a Andalusia, 1 a Astúries, 1 a Castella-la Manxa, 1 a Múrcia, 1 a Canàries i 1 a la Comunitat Valenciana. 12 d'aquests 42 casos han comportat l'excarceració de condemnats: 6 de Madrid, 2 de les Balears, 2 de Galícia, 1 de Cantàbria i 1 a la Comunitat Valenciana.

Sobre les noves sentències dictades després de la reforma, fonts consultades han precisat que ja hi ha 4 casos: 2 casos a l'Audiència de Lleó, 1 a l'Audiència de Barcelona i 1 a l'Audiència de Girona.

GALÍCIA I CANTÀBRIA



Al marge, aquesta setmana també s'han donat a conèixer dos casos de rebaixes al TSJ de Galícia. Un en què s'ha reduït d'11 a 10 anys i 6 mesos la pena de presó a un home que va ser condemnat per abusar sexualment d'una menor de 16 anys. I un altre en què es va rebaixar de 8 a 6 anys la condemna imposada a un home per agredir sexualment una menor d'edat que havia conegut a través d'Instagram.

Aquests casos se suma a dos més a Galícia. Una de l'Audiència d'Orense, on han revisat una condemna per un intent d'agressió sexual amb accés carnal i han rebaixat la pena de 3 anys i 6 mesos de presó a 2 anys i 6 mesos i n'han acordat la posada en llibertat. I una altra del TSJ, on han rebaixat en dos anys la pena de presó d'un home que va violar a Cambre una dona que va conèixer per Tinder.

Aquesta setmana també consten dos casos de l'Audiència de Cantàbria en què es van rebaixar en 7 anys les penes de presó imposades el 2020 a dos condemnats per agredir sexualment una noia en un hostal de Santander. Així, van passar d?una condemna de 18 anys de presó a 11 anys. A més, hi ha una rebaixa de 5 a 2 anys de presó a la pena d'un home que va agredir sexualment una dona.

MADRID, CANÀRIES, MÚRCIA I BALEARS



Fins ara, la quantitat més gran de revisions consta als tribunals de Madrid, on s'han rebaixat 20 condemnes d'abusos i/o agressions sexuals. A més, s'han dictat set excarceracions, encara que una no s'ha materialitzat perquè el condemnat té altres condemnes pendents. A les resolucions es redueixen penes de presó fins a 5 anys.

Entre els casos de reducció de condemna que consta també que l?Audiència de Santa Creu de Tenerife ha rebaixat de 10 a 9 anys la condemna a l?autor d?un delicte d?abús sexual sense prevaliment.

El TSJ de Múrcia ha ratificat una condemna a un acusat per una temptativa d'agressió sexual a una dona del 2020. Tot i això, ha modificat la pena imposada perquè resulta "més favorable" per al reu aplicar la 'llei del sol sí que és sí' . Així, ha rebaixat la pena de 4 anys i 6 mesos a 3 anys i 1 dia de presó.

Al marge, l'Audiència de les Balears ha ordenat l'excarceració immediata de dos presos que complien una pena de tres anys de presó per dues agressions sexuals sense penetració després de revisar tots dos casos.

ANDALUSIA, ASTÚRIES, CASTELLA I LLEÓ I CASTELLA-LA MANXA



Les fonts jurídiques consultades han apuntat que a Castella i Lleó, a l'Audiència de Segòvia, s'han revisat quatre sentències executòries sobre delictes sexuals i se n'ha modificat una. En aquest cas, s'ha rebaixat la pena de 12 a 9 anys de presó.

Per part seva, l'Audiència de Valladolid ha reduït la condemna de 12 a 10 anys de presó al responsable d'una agressió sexual a una menor de 16 anys.

A més, consta que el TSJ d'Andalusia ha desestimat un recurs d'apel·lació i encara que ha confirmat la sentència --"per aplicació retroactiva de la norma vigent"-- ha rebaixat la pena de presó. Així, ha passat de 13 anys, 6 mesos i 1 dia a 11 anys i 1 dia.

A la llista s'hi suma el cas del TSJ de Castella-la Manxa, que ha rebaixat de 9 a 8 anys la condemna d'un home que va agredir sexualment una dona a Ciudad Real.

Al marge, el TSJ d?Astúries ha rebaixat de 10 a 9 anys de presó la pena a un home acusat d?abusos sexuals a menor de 16 anys. Cal recordar que les revisions efectuades són susceptibles de recurs i podrien arribar fins al Suprem.

REVISIONS PENDENTS



Les fonts consultades han precisat que el nombre de casos en què s'apliquen les rebaixes podrien veure's incrementats els propers dies davant de les revisions pendents. Només a Madrid compten amb 447 causes per abusos i/o agressions sexuals condemnatòries fermes, amb condemnat ingressat a la presó, susceptibles de revisió. D'aquestes causes, i d'ofici, els magistrats ja van començar la revisió de 121. A instància de part, se'n tramita la revisió de 55.

Fins ara, 18 de les 52 audiències provincials s'han pronunciat sobre la llei. 11 han dit que estan a favor d'aplicar les revisions més favorables al reu; 4 no han fixat una posició clara, apuntant a la necessitat de revisar cas a cas; i 3 més han informat que no rebaixarà les condemnes quan les penes que van ser imposades puguin ser també imposables d'acord amb la nova llei.