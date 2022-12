Vueling / @EP

El 29 de novembre passat, una persona va veure com Vueling li negava l'entrada a l'avió perquè la cadira de rodes no complia les característiques requerides per poder viatjar. El viatger, de 60 anys, pateix una discapacitat del 71% i necessita la cadira de rodes per poder-se moure.

L'home es dirigia a Lanzarote amb dos acompanyants i van fer tot el procés previ de facturació a l'Aeroport del Prat. L'aerolínia els va cobrar les dues maletes de mà, 30€ cadascuna, però després Vueling va trucar a la Coordinadora per revisar la bateria de la cadira de rodes. En aquest cas, la bateria de liti era superior a la potència permesa per les aerolínies comercials, impedint-li agafar el vol.

Davant d'aquesta situació, l'única proposta que li va fer Vueling va ser: "deixi la seva cadira aquí i voli" , sent una desconsideració cap a l'afectat la mobilitat del qual es redueix a la que li pot oferir la cadira de rodes. La segona opció que li van proposar va ser treure la bateria de la cadira i enviar-la a Lanzarote, però quan el viatger els va preguntar com s'enviaria cap a l'illa, la resposta va ser "per avió".

Ja que les solucions proposades no eren viables, l'home va demanar un reemborsament de les maletes, però el van instar a posar una reclamació perquè els tornessin els diners, ja que no li efectuarien el pagament.