Foto: @EP

Les nevades i les baixes temperatures dels darrers dies han fet possible que les estacions d'esquí catalanes obrin parcialment durant aquest primer cap de setmana de desembre i el pont de la Puríssima, en espera de noves precipitacions i que el fred permeti produir neu artificial .

La primera estació a obrir va ser Baqueira Beret , que es va avançar a la resta i va inaugurar la temporada el 26 de novembre passat, "el mateix cap de setmana que l'any passat", han informat fonts de l'estació.

Totes les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) --Boí Taüll, Port Ainé, Espot, La Molina i Vall de Núria-- tenen previst obrir les pistes els primers dies de desembre amb la previsió d'anar augmentant el domini esquiable durant la setmana.

L'única estació de FGC que no ha confirmat la data d'obertura és Vallter , que ha explicat que dependrà de la producció de neu artificial i de les nevades previstes per a aquest cap de setmana.

En tots els casos, l'empresa ofereix descomptes en el preu del forfet durant aquest cap de setmana , en tenir només part de les pistes obertes, i té previst finalitzar la temporada dilluns de Pasqua, el 10 d'abril.

La Masella ha obert aquest divendres amb 14 pistes que sumen 28 quilòmetres i també preveu augmentar el nombre de pistes i remuntadors durant els propers dies per les "bones perspectives" tant de nombre d'esquiadors com de fred i de temps estable.

Port del Compte, per part seva, ha anunciat que obrirà aquest dissabte amb les zones de tubbies i de pirineus i debutants, mentre que Tavascan també obrirà el 3 de desembre coincidint "com cada any", han confirmat des de l'estacioni.