La Fundació ANAR ha rebut 600.000 peticions d'ajuda / Arxiu

Els intents de suïcidi de menors d'edat atesos per la Fundació ANAR s'han multiplicat per 25,9 en l'última dècada, passant de 35 el 2012 a 906 des de començament del 2022, segons es desprèn de l'Estudi sobre Conducta Suïcida i Salut Mental a la Infància i l'Adolescència a Espanya (2012-2022), realitzat per ANAR.



L'informe revela que, en aquests 10 anys, la Fundació ANAR ha rebut 600.000 peticions d'ajuda i ha ajudat 9.637 nens, nenes i adolescents, 3.097 dels quals ja han trucat havent iniciat ja l'intent de suïcidi. Els casos atesos per ideació suïcida també han estat multiplicats per 23,7.



El perfil més comú dels menors que presenten una conducta suïcida és el d?una dona adolescent d?entre 13 i 17 anys , de família migrant, amb antecedents de fuga, que s?autolesiona i ha estat víctima d?abús sexual. ANAR adverteix que patir alguna discapacitat o formar part del col·lectiu LGTBIQ també augmenta el risc perquè estan més exposats a discriminacions i exclusions.



Segons dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE), a l'any 2020 a Espanya es van produir 314 suïcidis de menors d'edat. Tot i que durant la realització del present estudi, l'INE no ha publicat encara els casos referits al 2021, la Fundació ANAR va atendre, només aquell any, 748 menors d'edat que en el moment de la trucada estaven intentant acabar amb la seva vida.



"Les estadístiques de suïcidi de menors d'edat serien encara més esgarrifosos a Espanya si ANAR no hagués salvat aquests gairebé 750 nens, nenes i adolescents i els 1.961 més que vam atendre des de les nostres Línies d'Ajuda quan ja estaven planificant el seu suïcidi ", ha subratllat el director de Programes de la Fundació ANAR, Benjamí Ballesteros.

Al llarg de deu anys, ANAR ha ajudat 9.637 menors d'edat que van expressar conductes suïcides, ja fos ideació o intent de suïcidi i el 63,8% d'aquests casos atesos s'ha concentrat en els darrers tres anys, coincidint amb la pandèmia del coronavirus.



En concret, el nombre de casos amb conducta suïcida ha experimentat un creixement del 1.921,3% en l'última dècada i del 128% només en el període posterior al Covid-19, entre el 2020 i el 2022, cosa que ANAR atribueix a la situació de crisi sanitària produïda per la pandèmia que ha suposat una ampliació dels riscos psicosocials (aïllament, maltractament intrafamiliar, amuntegament, abús de les tecnologies, barreres assistencials a la salut mental i pobresa).



Tot i que ANAR adverteix que no hi ha una motivació objectiva per al suïcidi, apunta que la violència contra el menor d'edat (60,9%) i la salut mental (27,4%) són els problemes més destacats dels associats a la conducta suïcida, amb un increment de la incidència en el període 2019-2022.



A més, l'informe assenyala que, entre totes les violències , les més freqüents són : assetjament, ciberbullying i altres dificultats a l'àmbit escolar (21,4%), maltractament físic (14,7%), maltractament psicològic (10,4%) ), agressió sexual (7,2%) i violència de gènere (3%).



En salut mental, ANAR destaca tres problemes associats a la conducta suïcida: autolesions (13,7%), problemes psicològics (8,7%) --tristesa, depressió, ansietat i trastorns de l'alimentació-- i problemes de conducta (4 ,4%). Tot i això, la fundació adverteix que, entre el 2019 i el 2022, "només el 44%" dels nens o adolescents amb conducta suïcida ha rebut tractament psicològic.

Així mateix, de l'estudi es desprèn que la tecnologia (serveis de missatgeria, xarxes socials, videojocs) està implicada al 45,7% dels casos amb ideació o intent de suïcidi.



Atenent la freqüència, gravetat i urgència dels problemes detectats, ANAR ha detectat que més de dos terços de les consultes per conducta suïcida tenen una durada superior a l'any (68,4%) i es produeixen amb una freqüència diària (70,2 %). A més, el 86,2% són casos greus i el 72,6% són urgents.



En resposta a tots els casos atesos, entre el 2019 i el 2022, ANAR ha dut a terme 6.970 derivacions tant socials com jurídiques, 5.829 en el cas d'ideació suïcida i 1.141 en intent de suïcidi; així com 939 intervencions, 854 per ideació suïcida i 85 per intent de suïcidi. Per als professionals experts d'ANAR resulta fonamental la detecció precoç dels casos per actuar amb la màxima celeritat possible i minimitzar el dany als menors d'edat.