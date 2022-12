Persones amb discapacitat demanen continguts accessibles per poder participar als mitjans públics|@EP

El president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno , reclama que els continguts audiovisuals siguin accessibles perquè les persones amb discapacitat puguin participar als mitjans de comunicació públics.

Així ho ha assenyalat Pérez Bueno en la seva intervenció durant la jornada sobre 'Participació de la societat als mitjans de comunicació' organitzada per la Corporació RTVE i el Consell Assessor de RTVE, celebrat a Prado del Rey a Madrid.

En un esdeveniment en què s'han reflexionat sobre els canals d'accés als mitjans públics, Perez Bueno ha exposat les demandes de participació social i la visió de les persones amb discapacitat. Per al president del CERMI, la participació de les persones amb discapacitat als mitjans de comunicació públics necessita complir una sèrie de condicions. El primer és donar resposta a les exigències d'accessibilitat que requereixen els continguts audiovisuals.

"Per participar necessitem accedir als continguts. L'accessibilitat és una condició de drets humans", ha manifestat, per després enumerar una sèrie de mesures que, al seu parer, garanteixen aquesta accessibilitat, des de "la subtitulació, la interpretació de llengua de signes , fins a l'audiodescripció o l'accessibilitat cognitiva".

Igualment, Pérez Bueno ha defensat la necessitat de considerar les persones amb discapacitat en les estratègies dels mitjans públics de comunicació com a grup cívic diferenciat. "Els mitjans públics s'han de transcendir i han de donar entrada a una cogovernança ampliada a la societat civil i als grups d'interès", ha reclamat.

"La participació cal fomentar-la, propiciar-la i promoure-la. Aquí és on CERMI, en la nostra participació al Consell Assessor de RTVE volem posicionar-nos com un agent operador actiu de participació d'aquesta part de la societat, de la diversitat humana que som les persones amb discapacitat”, ha manifestat.

D'altra banda, el president del CERMI ha esmentat una altra condició qualitativa relacionada amb els continguts audiovisuals i ha demanat als mitjans públics de televisió que "hi hagi una presència i un pes social més gran de les persones amb discapacitat homologable" al que tenen a la societat , insistint: "no volem un tracte favorable, però no volem que s'accentuïn els estigmes i els estereotips addicionals sobre les persones amb discapacitat".

Segons ha afegit el CERMI, la darrera condició està relacionada amb el compromís d'incorporar les plantilles de professionals de la televisió a les persones amb discapacitat. "Hi ha una minoria destacada que tenim talent i volem acompanyament per poder ser professionals talentosos que aportin la seva posició, volem estar a la centralitat de la producció de continguts audiovisuals", ha conclòs.