Miguel Carballeda

La candidatura d'Unitat Progressista (UP), encapçalada per Miguel Carballeda, amb 42.596 vots, ha estat la candidatura guanyadora de les dotzenes eleccions per a renovar els 17 Consells Territorials (un per Comunitat Autònoma), i el Consell general de l'Organització, celebrades aquest 1 de desembre.



Miguel Carballeda Piñeiro. Va néixer a Pontevedra en 1959. Va iniciar la seva relació laboral amb l'ONCE a Balears al març de 1978, on va ingressar com a agent venedor, posat en el qual va romandre durant més de nou anys. Posteriorment, va ser director administratiu de l'ONCE a Alacant, delegat territorial en Comunitat Valenciana i Catalunya, i director general de l'ONCE. Al juliol de 2003 va resultar elegit president del Consell General de l'ONCE, càrrec que exerceix en l'actualitat després de diversos processos electorals en l'Organització. Des de 2003 és vicepresident del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i en 2004 és elegit president del Comitè Paralímpic Espanyol. A partir de gener de 2019 assumeix la presidència del Grup Social ONCE.





En una jornada democràtica marcada per la normalitat en les 183 meses electorals repartides per les Comunitats Autònomes de tota Espña, destaca l'alt grau d'implicació de les persones cegues en el procés electoral. Estaven anomenades a les urnes 66.291 persones afiliades a l'ONCE, i han exercit el seu dret a vot un total de 43.867, la qual cosa suposa que s'ha aconseguit un índex de participació del 66,17 per cent, gairebé 10 punts més que en les anteriors, celebrades en 2018.



L'ONCE culmina així la seva XII convocatòria d'eleccions a Consell general, màxim òrgan de govern de l'Organització, i als 17 Consells Territorials (un per Comunitat Autònoma). La democràcia va arribar a l'Organització al gener de 1982, quan els afiliats van triar per primera vegada als seus representants. Des de llavors, cada quatre anys, se celebren eleccions perquè les persones cegues exerceixin el seu dret de participació en el govern i la gestió de l'ONCE, recollit en els seus Estatuts (aprovats per l'Administració i publicats en el BOE).



Unitat Progressista (UP), amb 5.004 vots (97,70%), ha estat la candidatura guanyadora de les dotzenes eleccions per a renovar el Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya , celebrades l'1 de desembre.



La democràcia va arribar a l'Organització al gener de 1982, quan els afiliats van triar per primera vegada als seus representants. Des de llavors, cada quatre anys, se celebren eleccions perquè les persones cegues exerceixin el seu dret de participació en el govern i la gestió de l'ONCE , recollit en els seus Estatuts (aprovats per l'Administració i publicats en el BOE).



Tota la informació referida al procés electoral i el procediment i l'exercici del vot ha estat totalment accessible a persones amb discapacitat visual, garantint així la confidencialitat del vot i la participació en el procés.



En total, s'han elegit 111 consellers i conselleres territorials, repartits per totes les Comunitats Autònomes . El Consell General, màxim òrgan de l'Organització , estarà format per 11 membres. En tots ells es respecta el principi de paritat. S'han elegit 10 consellers territorials a Catalunya .ya.