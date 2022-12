Arxiu - Un repartidor de Correus

CCOO i UGT , amb més del 70% de la representació de la plantilla a Correus , han denunciat la "cadena d'irresponsabilitat" dels gestors de l'empresa postal pública, el Ministeri de l'Interior i Presidència del Govern per "permetre que es posi a risc la seguretat de milers de treballadors pels enviaments de paquets bomba a ambaixades, personalitats polítiques i empreses a diverses capitals espanyoles".

Les organitzacions assenyalen que, malgrat haver-ho requerit expressament el dijous 1 de desembre passat, no han estat informades per l'empresa sobre les mesures de seguretat adoptades, i consideren "inacceptable" assabentar-se per la premsa que el dia 24 de novembre ja es va tenir coneixement de l'existència d'un artefacte explosiu que havia circulat per la xarxa postal pública fins a ser lliurat a la seva destinació, el Palau de la Moncloa .

"És poc creïble que no s'advertís Correos sobre l'existència d'aquest primer artefacte explosiu, i que el Govern a la Moncloa i el Ministeri d'Interior s'oblidessin que a Correos hi havia un risc per a més de 50.000 persones que podien estar manipulant al llarg de tota la cadena d'admissió, classificació, transport i entrega, enviaments potencialment perillosos per a la seva seguretat, com de fet s'ha confirmat, i que ha estat passant durant gairebé una setmana", afirmen les dues organitzacions.

En cas de confirmar-se aquests fets, CCOO i UGT assenyalen que es torna a evidenciar l'existència d'una bretxa de seguretat a Correus, com ja va passar a la primavera del 2021, quan van circular per la xarxa postal enviaments amenaçadors dirigits a personalitats polítiques contenint munició o navalles.

En aquella ocasió van denunciar que dels milions d'enviaments que s'admeten diàriament només es passen pels sistemes de detecció d'escàners només un 4% d'enviaments, i encara que l'empresa es va justificar afirmant que tots els enviaments potencialment sospitosos per pes o dimensions escanejaven, el nou incident demostra que no és cert.

Per això, CCOO i UGT demanen que es depurin responsabilitats al màxim nivell per aquesta "gravíssima" irresponsabilitat. "Els treballadors que representem i el risc potencial que planeja sobre aquests no poden ser oblidats en aquesta història", sentencien.