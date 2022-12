Foto: Twitter (@CCOOGrifols)

Aquest dilluns 5 de desembre se celebra la primera jornada de vaga dels majoristes de fruita i verdura. Durant bona part del matí, els piquets han tallat l'accés dels camions que intentaven arribar a Mercabarna. Això ha fet que els Mossos hagin hagut d'intervenir per desbloquejar els accessos.

L'objectiu de l'aturada (que tindrà una segona jornada dimecres que ve 7) és aconseguir un millor conveni col·lectiu per al sector.

Foto: CCOO

Des de Comissions Obreres, un dels sindicats que han cridat a la mobilització, critiquen el preacord, ja que consideren que els farà perdre poder adquisitiu i empitjoraran les condicions laborals.

També des de CCOO recorden que el preacord signat en solitari per UGT no incorpora la clàusula de revisió salarial i només preveu una vigència d?un any.

De la mateixa manera, tampoc no s'ha aconseguit una reducció de la jornada laboral i s'incorporen mesures que, segons la seva opinió, empitjoren les condicions actuals. Per exemple, l'ampliació del període de prova per a noves contractacions.

Segons ha avançat Betevé, els treballadors faran una convocatòria davant de Mercabarna aquest dilluns entre les 11 i les 12 del migdia.