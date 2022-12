Fayna Bethencourt en unes xerrades en contra de la Violència de Gènere - YOUTUBE

Carlos Navarro , l'exconcursant de Gran Germà conegut com 'El Yoyas' , que està a la recerca i captura per ingressar a la presó per un delicte de violència de gènere contra Fayna Bethencourt , ha concedit una entrevista de dubtós gust al diari El Mundo, on ha intentat justificar els maltractaments cap a la seva exdona al·ludint als seus problemes amb l'alcohol.

Sembla que els periodistes han aconseguit fer una feina que pertanyia a la policia: localitzar El Yoyas, que hauria d'estar ja a la presó, cosa que ha sorprès la seva exdona, Fayna, que només desitja que aquest infern acabi aviat.

La també exconcursant de Gran Hermano ha parlat amb el programa de Telecinco 'Outdoor' per mostrar la seva opinió sobre l'entrevista d''El Yoyas'. "Jo em pronunciaré d'una manera molt senzilla. Amb una frase que ho resumeix tot" , ha dit Fayna, afirmant a continuació que "l'ètica periodística d'algun s'ha perdut pel bosc com Carlos". Segons aquest mitjà, la també exconcursant del reality ha indicat que la seva prioritat és que el trobin i que compleixi la seva condemna.

Per Fayna, aquests esdeveniments "superen la ficció" i ha deixat clara quina és la seva postura: “Segueixo esperant que actuï la llei. Li han trobat uns periodistes, així que dic jo que la policia serà capaç de trobar-lo”.