El 10% dels titulars dels abonaments gratuïts de Mitja Distància en fan un ús fraudulent o irregular, ja que reserven una plaça que després no utilitzen, deixant sense possibilitat de viatjar a la resta d'usuaris, per la qual cosa s'enfrontarien a sancions com la retirada de l'abonament, la confiscació de la fiança o la suspensió durant un mes de poder adquirir un altre abonament.

Així ho ha informat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , a la seva entrada al Consell Formal de Ministres de Transports de la Unió Europea, que se celebra a Brussel·les, on ha precisat que aquest ús fraudulent només afecta el 3% del total d'abonaments gratuïts expedits, ja que els de Rodalies no requereixen reserva de seient.

De Mitja Distància s'han expedit uns 640.000 abonaments, per la qual cosa al voltant de 64.000 persones, el 10%, estarien reservant diverses places per a un mateix trajecte que finalment no fan servir. Ho fan en diversos trens per assegurar diverses franges possibles per viatjar.

Per tot això, el Ministeri ha decidit passar a establir un règim sancionador, principalment perquè aquest ús indegut afecta la resta de viatgers que o bé tenen un abonament i l'usen de manera correcta o no tenen un abonament i necessiten viatjar en aquesta relació però no poden perquè el seient està reservat, encara que finalment ningú hi viatgi.

En concret, Renfe confiscarà la fiança de 20 euros i anul·larà l'abonament gratuït als usuaris que, almenys en tres ocasions, no hagin cancel·lat amb un mínim de dues hores d'antelació la reserva de la plaça si finalment no viatjaran al tren. Encara que només es retirarà l'abonament de la línia en què s'hagi detectat un ús irregular, l'operador ferroviari no expedirà un nou abonament associat a aquest titular per a cap origen destinació de mitja distància en un termini de 30 dies des de l'anul·lació.

D'altra banda, la ministra ha posat en valor el "paper actiu" d'Espanya al Consell de Ministres de la UE, en què defensa l'impuls a nous trams de la xarxa transeuropea de transport com el Bilbao-Santander ia la resta de corredors prioritaris per al país com l'Atlàntic i el Mediterrani.