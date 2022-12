Falta poc menys d'un mes perquè canviem d'any, i una de les coses que sempre hem de mirar (o ens agrada) són les prediccions de Nostradamus . El cèlebre apotecari francès, que va viure al segle XVI, va deixar publicades moltes coses que predia que passarien en el futur. Aquí t'expliquem les que va predir per al 2023.

Per a l'any que ve va deixar escrit "llum caient sobre Mart", de manera que podria interpretar-se com l'arribada de l'home al Planeta Rojo . En aquest sentit, la "cursa espacial" que està duent a terme Elon Musk vol acabar amb una de les seves naus a Mart, però els seus càlculs són que això seria factible el 2029, no el 2023.

Nostradamus també va dir que l'any que hem d'estrenar estaria marcat per una guerra mundial . Actualment el gran conflicte bèl·lic que vivim és el de la guerra de Rússia i Ucraïna, encara que hi ha conflictes a altres països, com Afganistan, Iemen i Etiòpia. També hi ha hagut tensió recentment a llocs com Taiwan i Azerbaidjan.

Una altra de les prediccions per al 2023 seria un canvi de Papa . En alguns actes recents, Francisco, que té 85 anys, ha estat vist amb problemes de mobilitat, de manera que no és desgavellat pensar que l'Església Catòlica hagi de triar un nou pontífex properament.

Finalment, el apotecari va fer referència a un nou ordre mundial. Algunes interpretacions apunten que es pugui tractar d'una nova aliança de dos grans poders que canviïn completament la manera d'entendre els equilibris de poder.