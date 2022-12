Les dones ja representen el 21,8% de la plantilla dels Mossos d'Esquadra|@EP

El 1986 es van graduar les primeres 43 dones al cos dels Mossos d'Esquadra . Era la segona promoció per accedir al cos i la primera en què es podien presentar les dones.



Des d'aleshores, la xifra de dones que han entrat al cos ha augmentat fins a situar-se a 3.529. Actualment, les representen el 21,8% de la plantilla de Mossos d'Esquadra . Una xifra prometedora ja que cada cop són més les dones que decideixen decantar-se per a aquesta professió.

Tot i això, són conscients que encara hi ha molt camí per construir per a un món més igualitari, però s'esforcen amb la seva tasca diària per assolir-lo. Entre les seves reivindicacions hi ha augmentar el nombre d'efectius femenins però especialment, com en altres àmbits i incrementar-ne la presència en càrrecs de comandament.

Des del Tik Tok oficial dels Mossos , expliquen l'experiència personal d'una dona. Ella en un primer moment va començar a fer hoteleria i turisme quan era jove. Era una professió que li agradava, però no l'omplia. Anys després, va entrar a la unitat central de delictes informàtics. Un cop allà, va estar en seguretat ciutadana i després va passar a científica. Es va formar a base de diferents cursos bàsics, mitjans, avançats. En base a la seva experiència, explica que aquest treball li aporta moltes coses bones. Una de les que esmenta és la relació que manté amb els seus companys ja que assegura que “som com una gran família”. El vídeo acaba amb una frase motivadora adreçada a aquelles dones que dubten sobre si emprendre la professió ia això subratlla: "Si ets dona i tens dubtes si aquesta professió és per a tu et diria endavant és el moment i el canal per esprémer tot el teu potencial" .