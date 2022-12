Mor l'actriu Kirstie Alley, de 'Cheers' i 'Mira qui habla', als 71 anys|@EP

El món del cinema plora avui la mort de Kirstie Alley . L'actriu, famosa per treballs com la pel·lícula de 'Mira qui parla' i sèries com 'Cheers' , ha mort als 71 anys, tal com han informat aquest mateix dilluns a la nit els seus fills, True i Lillie Parker, a través d'un comunicat que han publicat a les xarxes socials, i on expliquen el seu decés després d'haver estat diagnosticada de càncer recentment.

“A tots els nostres amics, de llarg a llarg del món... Ens entristeix informar-vos que la nostra increïble, ferotge i afectuosa mare, ha mort després d'una batalla contra el càncer, descobert recentment . Va estar envoltada de la seva família més propera i va lluitar amb gran fortalesa , deixant-nos amb la certesa de la seva interminable alegria de viure i de qualsevol aventura que ens espera. Per més icònica que fos a la pantalla, era una mare i àvia encara més increïble.

L'enorme entusiasme i la passió per la seva vida, els seus fills, néts i animals, sense esmentar la seva eterna alegria per crear, no tenen paral·lel i ens deixen amb molta inspiració per viure la vida de la manera més plena”, assenyalen al missatge.

Una reeixida trajectòria Kirstie Alley va començar la seva carrera com a actriu als 31 anys, i de la mà de la pel·lícula 'Star Trek II: la ira de Khan' , on es va posar a la pell de l'oficial Saavik , i que el va portar a estar nominada al premi Saturn a Millor Actriu de repartiment . Després d'una gran arrencada, van ser molts els papers que el van seguir, com 'One More Chance' , 'Champions' , 'Cita a cegues' , 'Runaway' i 'Nord i Sud' . Però el seu ascens a la fama es va completar en arribar a 'Cheers' el 1987 i després de la marxa de Shelley Long. Allà, l'actriu es va fer gran en integrar-se perfectament com a Rebecca Howe , la gerent del bar més famós de la televisió als Estats Units, i compartint escenes amb Ted Danson, Rhea Perlman, John Ratzenberger, George Wendt, Kelsey Grammer, Woody Harrelson i Bebe Neuwirth. Un treball, el de Rebecca Howe, que va donar els seus fruits en forma de premis, i és que l'actriu va rebre l'Emmy a Millor Actriu en una sèrie de comèdia i un Globus d'Or a Millor Actriu d'una sèrie de televisió de comèdia o musical . Dos anys després, el 1989, Kirstie Alley va tornar a escalar al capdamunt de la fama, aquesta vegada a la gran pantalla, i de la mà de 'Mira qui parla' , on interpretava Mollie , i on compartia rodatge amb actors com John Travolta, George Segal i Bruce Willis. Una pel·lícula que tindria una seqüela només un any després, 'Mira qui parla ara' .