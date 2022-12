El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano @ep

Un total de 1.107 catalans han cobrat menys o res de la renda garantida de ciutadania al novembre a causa d'un error a l'hora de tramitar l'ajuda estatal de l'Ingrés Mínim Vital per part del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, han afirmat fonts de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat.

Segons ha avançat aquest dimecres Rac1, l'error ha afectat la nòmina del novembre i, després de detectar-se, ha provocat que es congelin tots els pagaments de la renda garantida corresponents a aquest darrer mes.

La renda garantida és un complement de l'Ingrés Mínim Vital que reben les persones en situació de vulnerabilitat --que no disposin dels recursos econòmics mínims per atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna--, i l'error esmentat afecta les persones que, a més d'aquesta ajuda, també reben la prestació per tenir fills a càrrec seu.

Els afectats han vist reduïda la seva ajuda o directament no n'han percebut cap perquè, en tramitar-se, presumptament es va incloure l'ajuda per tenir fills a càrrec.

El resultat ha estat que la quantitat de l'ajuda estatal ha estat superior, i per això el pagament de la renda garantida de ciutadania --ajuda que gestiona la Generalitat i que complementa la primera, sobre la base d'un mecanisme de compensació-- ha estat inferior del que és habitual.

CORRECCIÓ AL DESEMBRE I GENER



Fonts de la Conselleria consultades per Europa Press han explicat que es tracta d'un error de càlcul de l'Ingrés Mínim Vital per part del Ministeri, i que quan aquest es va adonar va ordenar congelar i retirar els pagaments, "sense avisar" la Generalitat.

El departament ha indicat que cada cas és diferent però que “de mitjana” els afectats han deixat de cobrar aquest novembre uns 560 euros.

Les mateixes fonts han cridat a la tranquil·litat dels afectats perquè "la nòmina del desembre sortirà bé" i han apuntat que s'intentarà solucionar aquesta situació abonant els diners que falten entre els mesos de desembre d'aquest any i el gener del 2023.