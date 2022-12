Imatge d'arxiu - Cartell indicatiu del pantà de Sau, el 3 d'octubre del 2022, a Vilanova de Sau, Barcelona, Catalunya (Espanya). - Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

Els embassaments de les conques internes catalanes es troben al 32,11% de la seva capacitat, quan l'any passat en les mateixes dates eren al 62,86%, segons l'última actualització aquest dimecres de l'informe de l'estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

L'embassament de Darnis Boadella es troba al 32,43% de la capacitat, mentre que fa un any estava al 41,51%; el de Sau al 18,42% --55,28% fa un any--; Susqueda al 44,91%; La Baells al 28,30%, per sota de la meitat que fa un any; La Llosa del Cavall al 26,95%; Sant Ponç al 45,91%; Foix al 70,32%; Siurana al 7,82%, i Riudecanyes al 15,32%.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb una capacitat superior als 5 hectòmetres cúbics, se situa al 39,04%, quan fa un any es trobaven a un 54,56%.