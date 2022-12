Militars de la caserna del Bruc de Barcelona sortegen una prostituta amb motiu de la Puríssima|@EP

L' Exèrcit de Terra posarà en coneixement "de manera immediata" a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el sorteig d'una prostituta entre uns 70 soldats de la caserna del Bruc de Barcelona , han explicat fonts militars.

Dos militars de l' Exèrcit de Terra van proposar en un grup de Whatsapp a la resta d'integrants participar en una rifa per passar una estona amb una prostituta el dia de la Puríssima amb l'objectiu de recaptar diners per a les festes de la companyia, ha avançat el diari Ara'.

En aquest xat privat es van compartir fotografies de la prostituta i els serveis que oferia, i també es va penjar un cartell a la cantina de la caserna anunciant el sorteig de la "dama de companyia". Segons el mitjà català, en aquesta conversa s'haurien enviat missatges on es desqualifica i es vella la noia amb comentaris masclistes. Així mateix, al grup no hi ha constància de la presència de capitans ni sergents, però sí alguns comandaments.

Fonts de l'Exèrcit de Terra han assegurat que no tenen constància formal que s'hagin produït aquests fets, "ja que les converses al·ludides no han tingut lloc a cap xat oficial de la unitat".

Les mateixes fonts han assegurat que informaran la Fiscalia davant la possibilitat que s'hagi fet servir un grup de Whatsapp particular en què "suposadament participen alguns militars de tropa de la unitat de forma presumptament atemptatòria contra els valors de la institució".

Fonts militars de l'oficina de comunicació han assegurat que aquestes conductes van en contra dels valors de l'exèrcit i que, si es confirma l'existència d'aquestes converses, es farà una investigació interna.