Denúncia de l'Exèrcit i enrenou polític pel sorteig d'una prostituta a la caserna del Bruc|@EP

El sorteig d'una prostituta en un xat de whatsapp de militars de la caserna del Bruc, a Barcelona, ha provocat un enrenou polític. Personalitats com l' alcaldessa Ada Colau , el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge , no han trigat a expressar la seva repulsió davant els fets ia demanar que s'obri una investigació i s'apliquin sancions. De moment, l' Exèrcit ha posat una denúncia davant de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Dos militars de l' Exèrcit de Terra de la caserna El Bruc de Barcelona van proposar en un grup de whatsapp (en un xat "no oficial", necessiten les fonts) a la resta d'integrants participar en una rifa per passar una estona amb una prostituta el dia de la Puríssima, patrona d'Infanteria, amb l'objectiu de recaptar diners per a les festes de la companyia, segons ha avançat el diari 'Ara'. Segons fonts de l'Exèrcit, "els indicis apunten que mai no s'ha fet cap sorteig i menys s'ha procedit a la contractació de serveis".

L' alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha urgit l'Estat a investigar els fets, i ha dit que cal "un canvi profund" a nivell educatiu, amb formacions regulars i amb reglaments actualitzats.

En un comunicat aquest dijous, ha recalcat que demana aquest canvi perquè aquest tipus d'actituds no succeeixin a cap institució pública, "ja que el mínim exigible és que respectin els valors democràtics" que han de representar la ciutadania.

Colau, "com a dona i alcaldessa d'una ciutat orgullosament feminista", ha expressat la seva indignació sobre aquesta informació i ha demanat que es depurin responsabilitats.

"Una barbaritat"



Per part seva, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha qualificat els fets de "barbaritat". "Desconec el tema en qüestió, però si això fos així em sembla una barbaritat i suposo que alguna investigació s'hauria d'obrir", ha indicat Marlaska a preguntes dels periodistes a Brussel·les, on assisteix a una reunió de ministres d' Interior de la UE .

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge , ha defensat que l' Exèrcit ha de dur a terme una "investigació i sanció", a més de "donar exemple de tolerància zero" davant les actituds masclistes.

En un fil de missatges publicat al compte de Twitter , la consellera ha opinat que el "tracte vexatori" que mostra el sorteig d'una dona entre militars "no és aliè a la cultura patriarcal dels exèrcits", sinó "part inherent" de cultura organitzativa.

Per a la consellera, també és "indispensable" que els homes que són testimonis d'aquest tipus de conductes "no siguin còmplices i denunciïn els fets, com ha passat en aquest cas". "La màxima responsabilitat en l'eradicació de les violències masclistes és dels homes", ha puntualitzat Verge .