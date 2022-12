Un nou fàrmac redueix el risc de progressió del càncer de mama|@EP

Un nou fàrmac oral, anomenat Camizestrant , ha demostrat que redueix "de manera significativa" el risc de progressió del tumor en pacients amb càncer de mama ER+ HER2- (amb receptor d'estrogen (ER) positiu i HER2 negatiu), a l'assaig de fase II de l'estudi SERENA-2, coordinat internacionalment per una investigadora de l'Hospital Vall d'Hebron.

Segons els resultats, presentats a la 45a edició del Simposi sobre el càncer de mama de Sant Antoni 2022 (SABCS), el Camizestrant --un degradador selectiu del receptor d'estrogen de propera generació (ngSERD) desenvolupat per la farmacèutica AstraZeneca-- "millora la supervivència lliure de progressió, en comparació amb Fulvestrant”, un altre fàrmac, en pacients amb aquest càncer.

El càncer de mama és el càncer més comú a tot el món, amb un diagnòstic estimat de 2,3 milions de pacients el 2020 i aproximadament el 70% dels tumors de càncer de mama són

ER positiu i HER2 negatiu.

Aquest tipus de càncer sol tractar-se amb fàrmacs que inhibeixen l'activitat de l'ER, que impulsa el creixement d'aquests tumors, i les formes comunes de tractament inclouen moduladors selectius d'ER (SERM), que inhibeixen l'ER al teixit mamari; inhibidors de l'aromatasa, que impedeixen la producció d'estrogen; i SERD, que antagonitzen i desestabilitzen l'ER, cosa que porta a la seva inhibició i degradació.

La investigadora del grup de càncer de mama de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i oncòloga mèdica de l' Hospital Vall d'Hebron, Mafalda Oliveira , que ha estat involucrada en el desenvolupament de la nova molècula i és la coordinadora internacional del estudio SERENA-2, ha apuntat que la majoria dels tumors desenvolupen resistència a les teràpies endocrines disponibles i adquireixen una mutació --l'ESR1--.

Davant d'això, ha cridat a trobar alternatives i ha considerat que els fàrmacs SERD (degradadors selectius de l'ER) de nova generació, fàrmacs orals i potencialment més efectius, són una àrea de recerca al càncer de mama ER+/HER2- i tenen "el potencial d'inactivar la senyalització de creixement”.

Actualment el Fulvestrant és l'únic fàrmac SERD aprovat per l'Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units i per l'Agència Europea del Medicament per al tractament del càncer de mama, i s'ha d'administrar mitjançant injecció intramuscular al consultori d'un metge, i aquí sorgeix la necessitat de nous SERD “més eficaços i de fàcil administració”, com el Camizestrant.

SUPERVIVÈNCIA LLIURE DE PROGRESSIÓ

Els resultats de l'estudi demostren que globalment i tant en pacients amb mutacions o sense, Camizestrant és "estadística i clínicament superior a Fulvestrant en termes d'augment de la Supervivència lliure de progressió (PFS en les sigles en anglès, és el temps des de l'inici del tractament fins que el tumor torna a créixer).

A la població estudiada, Camizestrant va reduir significativament el risc de progressió de la malaltia o mort en un 42% amb la dosi de 75 mil·ligrams (mitjana de PFS de 7.2 enfront de 3.7 mesos) i en un 33% amb la dosi de 150 mil·ligrams ( mitjana de PFS de 7.7 enfront de 3.7 mesos), comparat amb Fulvestrant.

Entre els pacients que presentaven una mutació ESR1, Camizestrant va mostrar una reducció del 67% en el risc de progressió de la malaltia o mort amb una dosi de 75 mil·ligrams i una reducció del 45% amb 150 mil·ligrams en comparació amb els que van rebre Fulvestrant.

També es va observar eficàcia en pacients sense una mutació ESR1 detectable, amb una reducció del 22% i del 24% en el risc de progressió de la malaltia o mort amb 75 mil·ligrams i 150 mil·ligrams, respectivament.

MILLOR CONTROL DE LA MALALTIA

Camizestrant també va demostrar un millor control de la malaltia en pacients amb metàstasis pulmonars o hepàtiques, on es va mostrar una reducció del 67% i del 45% en el risc de progressió de la malaltia o mort amb dosis de 75 mil·ligrams i 150 mil·ligrams.

Aquesta millora també s'ha vist en pacients que havien rebut un tractament previ amb un inhibidor de CDK4/6, on Camizestrant va mostrar una reducció del 51% en el risc de progressió de la malaltia o mort amb la dosi de 75 mil·ligrams (amb una mitjana de PFS de 5.5 enfront de 2.1 mesos) i un 32% de reducció en el risc de progressió de la malaltia o mort amb 150 mil·ligrams (de 3.8 enfront de 2.1 mesos).

Els investigadors estan donant seguiment a aquestes dades amb dos assaigs clínics de fase III: un que avalua l'eficàcia de Camizestrant davant d'un inhibidor de l'aromatasa com a teràpia de primera línia; i un altre que examina el benefici de l'anticipació i la substitució del tractament amb Camizestrant quan es detecten mutacions a ESR1 en ADN tumoral circulant a la sang, tots dos en combinació amb inhibidors de CDK4/6.