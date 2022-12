Anomalia de la temperatura de l'aire en superfície el novembre de 2022 davant de la mitjana de novembre en el període comprès entre 1991 i 2020. - SERVEI DE CANVI CLIMÀTIC DE COPERNICUS

El mes de novembre del 2022 ha estat el cinquè novembre més càlid a Europa i la temperatura mitjana mundial va ser al voltant de 0,2ºC superior a la mitjana del període 1991-2020 per a aquest mes, segons dades del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S ).

El servei Copernicus, implementat a través del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà en representació de la Comissió Europea amb fons de la Unió Europea, publica cada mes butlletins sobre el clima, basant-se en anàlisis generades per ordinador que utilitzen milers de milions de mesuraments provinents de satèl·lits, vaixells, aeronaus i estacions meteorològiques a tot el món.

Així, de les dades es desprèn que el novembre del 2022 va ser més fred que els mesos de novembre del 2012 i 2015-2021 , però més càlid que tots els altres mesos de novembre; i que va ser una mica menys d'1,4°C més càlid que la mitjana a Europa.

A més, destaca que Europa va viure el 2022 la seva tercera tardor més càlida, amb temperatures 1°C per sobre del normal i amb valors especialment alts a l'oest del continent.

A més, el novembre del 2022, l'extensió del gel marí de l'Àrtic va ser un 3% inferior a la mitjana, situant-se a la vuitena marca més baixa per a un mes de novembre des que hi ha registres per satèl·lit i molt per sobre dels nivells més baixos per a un mes de novembre, registrats el 2016 i 2020.

Per la seva banda, l'extensió del gel marí antàrtic va ser la cinquena més baixa per a un mes de novembre en els 44 anys de registre de dades satel·litàries, situant-se un 5% per sota de la mitjana.

"Europa acaba de registrar el cinquè novembre més càlid de la seva història, amb temperatures una mica menys d'1,4°C més elevades que la mitjana. A més, les temperatures a moltes regions oceàniques van ser suaus, sobretot als mars del nord d'Europa i l'Atlàntic Nord”, ha assenyalat la directora adjunta del C3S, Samantha Burgess.

A més, ha destacat que altres zones marines que van experimentar temperatures de l'aire en superfície superiors a la mitjana han estat la Mediterrània occidental i la majoria dels oceans veïns a l'Antàrtida. En aquest context, ha assegurat que “el C3S està observant de prop com es desenvolupen aquestes tendències alcistes de les temperatures respecte a la mitjana”.