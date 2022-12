Tina Turner a la gira del seu 50è aniversari

Nou cop per a Tina Turner . Ronnie, el fill del cantant, ha mort aquesta setmana als 62 anys, segons ha anunciat aquest divendres la seva dona, Afida, a través del seu compte d'Instagram"

“Déu meu, Ronnie Turner, un veritable àngel, una ànima molt espiritual, el meu marit, el meu millor amic, el meu nadó, la teva mare, la teva infermera, vaig fer el millor que vaig poder fins al final, aquesta vegada no et vaig poder salvar, t'estimo. Per aquests 17 anys això és molt, molt dolent, estic molt enfadada”, va subtitular Afida amb un carrusel de fotos del seu difunt marit.

Fonts policials afirmen a la revista TMZ que van rebre una trucada d?emergència d?algú que afirmava que Ronnie estava lluitant per respirar. Minuts després, va morir.

Els paramèdics van intentar realitzar cardiopulmonar sense èxit i Ronnie va ser declarat mort al lloc.

Si bé es desconeix què va causar la mort prematura de Ronnie, havia lluitat contra diversos problemes de salut en els darrers anys, inclòs el càncer.