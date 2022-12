Un temporal podria posar en perill tota Espanya|@EP

Un temporal arriba a tot Espanya en una operació tornada. Evitar el mal temps a la carretera serà impossible en una fi de pont que serà recordat per molts. Especialment pels que hagin decidit quedar-se una mica més per aprofitar el temps, les conseqüències d'aquesta decisió poden ser terribles. Pren nota del temps que s'espera aquest dia que posa en perill tota Espanya.

Aquest és el temporal que podria posar en perill tot Espanya , el mal temps es generalitzarà aquest diumenge. Manta, pel·lícula i descans a casa semblen bones opcions, encara que si ja has iniciat el camí cap a les vacances de somni, has de tenir en compte que t'enfrontaràs a diversos elements.

Segons l'AEMET ens esperen: “ Precipitacions localment fortes o persistents al sud i al sud-oest peninsular. Cota de neu a 1000/1500 ma la meitat nord peninsular. Intervals de vent molt fort als litorals i zones de serra del terç sud peninsular”. És a dir, el fred i la neu arribaran a tot el país.

Les temperatures pròpies d'aquesta època de l'any no es faran esperar en què es considera que serà un dels hiverns més estranys dels darrers temps. Després d'un estiu de temperatures altíssimes i d'una tardor que ha seguit la mateixa línia, no hi ha hagut temperatures gaire baixes, ans al contrari.

Ara sembla que es normalitza el temps , encara que ho fa de tal manera que ens agafarà una mica per sorpresa. Tot i que l'AEMET fa temps que adverteix d'aquesta baixada de temperatures viurem aquest diumenge una onada de vent, neu i pluja que pot arribar en ratxes superiors a les esperades.

El vent és el tercer integrant que posarà en perill tot Espanya, segons la previsió de l'AEMET: “ Vent de l'oest i sud-oest al terç sud peninsular, amb intervals molt forts als litorals i zones de serra. Intervals forts del nord de matinada a l'Empordà. Del nord-est als litorals gallecs. A la resta vent fluix variable.”. L'arribada d'aquest temporal fa que hàgim d'estar pendents del cel i de previsió abans d'iniciar la tornada a casa.