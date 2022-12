Quins cotxes podran circular a partir del 2023?|@EP

A partir de gener de 2023 , tots els municipis de més de 50.000 habitants (i aquelles de més de 20.000 amb especials problemes de contaminació) estaran obligats a comptar amb una Zona de Baixes Emissions ( ZBE ).

Així ho determina la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, per la qual cosa hauran d'adoptar "plans de mobilitat urbana sostenibles que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat", recull la normativa.

Una mesura que afectarà, segons les previsions, tres de cada quatre vehicles registrats al país. Així mateix, els municipis amb més de 20.000 habitants que, per diverses raons, superin els límits contaminants marcats per la llei, també hauran d'aplicar aquest tipus de mesures.

Restriccions a vehicles contaminants

En aquest sentit, "s'entén per zona de baixa emissió l'àmbit delimitat per una Administració pública, dins del seu territori, de caràcter continu, i on s'apliquen restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l'aire i mitigar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, d'acord amb la classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions d'acord amb allò establert al Reglament General de Vehicles vigent".

Un total de 149 municipis hauran d'aplicar aquestes mesures per restringir la circulació als vehicles més contaminants, encara que algunes com Madrid, Barcelona o Pamplona ja tenen zones de baixes emissions.

Com detalla el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, aquestes mesures afectaran prioritàriament els vehicles amb més potencial contaminant, "com són els vehicles A, i, progressivament, els vehicles B i C". Així mateix, afegeixen, "sempre respectant aquesta jerarquia, quan es permeti l'accés de vehicles motoritzats, es prioritzarà l'accés dels vehicles o emissions".