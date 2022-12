Una imatge del saló. Foto: Europa Press

El saló Manga Barcelona ha batut rècord d'assistència en la 28a edició, que ha acollit més de 163.000 visitants entre el dijous 8 i el diumenge 11 de desembre, quan s'ha celebrat per primera vegada al recinte de Fira de Barcelona Gran Via.

La nova ubicació i les dates "han estat molt ben rebudes per un públic que havia esgotat les entrades dels quatre dies i abonaments abans d'obrir portes", segons han informat els organitzadors en un comunicat. De la mateixa manera, el saló ha anunciat que l'edició de l'any que ve se celebrarà al mateix escenari.



Aquest any s'ha pogut recuperar la internacionalitat del saló, després d'anys limitats per les restriccions per la pandèmia, i ho ha fet amb artistes i autors de màniga i animi com Nakaba Suzuki, Yoko Takahashi, les Faky i Mahousyoujo Ni Naritai.

Els espais dedicats a les editorials i al marxandatge han estat els més concorreguts, però la zona gastronòmica, la d'esports i els escenaris amb música i podcasts "no han parat, al cap de quatre dies, de rebre gent".

El nou recinte ha permès aglutinar moltes de les activitats i tallers en un mateix espai, i aquest any ha tornat també la zona Manga Kids, una aposta del Manga Barcelona “que segueix creixent i fent que el públic més familiar trobi una sèrie de propostes divertides i didàctiques".