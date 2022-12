Tren de Rodalies / @EP

Barcelona té una nova estació de Rodalies situada a Sant Andreu , i aquest dilluns 12 de desembre és el dia en què arrenca el servei. Aquesta estació forma part del nou traçat de línia de xarxa convencional Barcelona-Granollers i és una part clau de l'operació la Sagrera-Sant Andreu .

Per tant, els trens de les línies R2 i R11 ja passaran aquest dilluns per l'interior de la Sagrera i la nova estació de Sant Andreu. D'aquesta manera, s'acaba el període d'obres que s'ha prolongat durant tres mesos i que han modificat de manera obligada els hàbits de transport de milers d'usuaris de l'R2 i l'R11 per arribar a Barcelona.

El primer tren ha sortit a les 4.55 hores de la matinada des de Granollers en direcció a Barcelona a la R2. Tot i això, la seva inauguració s'esperava per diumenge, però es va haver d'endarrerir 24 hores perquè Adif va detectar problemes al sistema d'electrificació i a la catenària.